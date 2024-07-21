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Старт Кубка Украины будет перенесен на две недели – источник
До сих пор не сформирован список участников УПЛ и ПФЛ
Фото: ФК УАФ/Автор - невідомий
Розыгрыш сезона 2024/2025 гг. в Украине должен был начаться с первого этапа Кубка Украины. Однако даты перенесены на две недели вперед.
Как сообщает Sport.ua, ранее первый этап розыгрыша этого трофея был запланирован на 28 июля. Теперь следующей ориентировочной датой называют 11 августа.
Причиной стало непонимание того, кто заменит “Днепр-1” в УПЛ, а также неопределенность относительно окончательного состава участников в Первой и Второй лиге.
Напомним, что в предварительном розыгрыше Кубка Украины победил "Шахтер". В финале дончане обыграли "Ворсклу".
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