  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Старт Кубка Украины будет перенесен на две недели – источник
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Старт Кубка Украины будет перенесен на две недели – источник

Кубок Украины

До сих пор не сформирован список участников УПЛ и ПФЛ

Старт Кубка Украины будет перенесен на две недели – источник

Фото: ФК УАФ/Автор - невідомий

Новина українською

Розыгрыш сезона 2024/2025 гг. в Украине должен был начаться с первого этапа Кубка Украины. Однако даты перенесены на две недели вперед.

Как сообщает Sport.ua, ранее первый этап розыгрыша этого трофея был запланирован на 28 июля. Теперь следующей ориентировочной датой называют 11 августа.

Причиной стало непонимание того, кто заменит “Днепр-1” в УПЛ, а также неопределенность относительно окончательного состава участников в Первой и Второй лиге.

Напомним, что в предварительном розыгрыше Кубка Украины победил "Шахтер". В финале дончане обыграли "Ворсклу".

По теме
yellow-arrow
Шахтер привез свои трофеи в Донецкую область и продекламировал Сосюру. ФОТО
yellow-arrow
Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
yellow-arrow
Степаненко: Работаем, чтобы быть командой №1 в Украине
Кубок Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости