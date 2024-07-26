Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны пары первого предварительного раунда Кубка Украины
Клубы УПЛ пока не задействованы
Фото: УАФ
Сегодня, 26 июля, в Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.
По её итогам своих соперников узнали 32 команды.
"Ольховцы" - "Металлист" (Харьков)
"Пробий" (Городенко) - "Хуст"
"Скала 1911" (Стрый) - неудачник пары "Эпицентр" (Каменец-Подольский) / "Минай"
"Ужгород" - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
"Нива" (Тернополь) - "Буковина" (Черновцы)
"Николаев" (Львовская обл) - "Агробизнес" (Волочиск)
"Ревера 1908" (Ивано-Франковск) - "Подолье" (Хмельницкий)
НКФК "Куликов" - "Нива" (Винница)
"Чернигов" - Чайка (Петропавловская Борщаговка)
"Диназ" (Вышгород) - "Кудровка"
"Локомотив" (Киев) - неудачник пара Левый берег (Киев) / Металлист 1925 (Харьков)
"Реал Фарма" (Одесса) - ЮКСА (Тарасовка)
"Виктория" (Сумы) - "Металлург" (Запорожье)
"Олимпия" (Савинцы) - "Кремень" (Кременчуг)
"Горняк-Спорт" (Горишные Плавни) - ФСК "Мариуполь"
"Тростянец" - СК "Полтава"
Матчи первого предварительного раунда Кубка Украины состоятся 3 августа.
Финал турнира пройдёт 14 мая 2025 года. Его место проведения определит Исполком УАФ.
Популярное сейчас
- Довбик дал зелёный свет на переход в Рому - Романо
- Юноши в ½ ЕВРО U-19, Украина на Олимпиаде, Динамо в отборе ЛЧ, Полесье дебютирует в еврокубках. Расписание футбола на 22 – 28 июля
- Неудачный день для украинского футбола, Довбик выбирает новый клуб, а Кривбасс с новым защитником. Главные новости за 25 июля
- Зверов: Тренер-ноунейм – это риск, на который пошел Буткевич
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО