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Известны пары первого предварительного раунда Кубка Украины

Кубок Украины
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Клубы УПЛ пока не задействованы

Известны пары первого предварительного раунда Кубка Украины

Фото: УАФ

Новина українською

Сегодня, 26 июля, в Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

По её итогам своих соперников узнали 32 команды.

"Ольховцы" - "Металлист" (Харьков)
"Пробий" (Городенко) - "Хуст"
"Скала 1911" (Стрый) - неудачник пары "Эпицентр" (Каменец-Подольский) / "Минай"
"Ужгород" - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

"Нива" (Тернополь) - "Буковина" (Черновцы)
"Николаев" (Львовская обл) - "Агробизнес" (Волочиск)
"Ревера 1908" (Ивано-Франковск) - "Подолье" (Хмельницкий)
НКФК "Куликов" - "Нива" (Винница)

"Чернигов" - Чайка (Петропавловская Борщаговка)
"Диназ" (Вышгород) - "Кудровка"
"Локомотив" (Киев) - неудачник пара Левый берег (Киев) / Металлист 1925 (Харьков)
"Реал Фарма" (Одесса) - ЮКСА (Тарасовка)

"Виктория" (Сумы) - "Металлург" (Запорожье)
"Олимпия" (Савинцы) - "Кремень" (Кременчуг)
"Горняк-Спорт" (Горишные Плавни) - ФСК "Мариуполь"
"Тростянец" - СК "Полтава"


Матчи первого предварительного раунда Кубка Украины состоятся 3 августа.

Финал турнира пройдёт 14 мая 2025 года. Его место проведения определит Исполком УАФ.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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