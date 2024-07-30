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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Утверждены дата и время начала матчей 1-го предварительного раунда Кубка Украины

Кубок Украины

Поединки пройдут 3 и 4 августа

Утверждены дата и время начала матчей 1-го предварительного раунда Кубка Украины

Фото: ФК УАФ/Автор - невідомий

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Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей первого предварительного этапа турнира сезона-2024/2025.

Кубок Украины-2024/2025. Первый предварительный этап

03.08.2024

"Чернигов" (Чернигов) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка). Чернигов. Стадион "Юность". 12:00

"Реал Фарма" (Одесса) - ЮКСА (Тарасовка). Одесса. ФСК "Иван". 12:00

"Диназ" (Вышгород) - "Кудровка" (Кудровка). Вышгород. Стадион "Юбилейный". 13:00

"Виктория" (Сумы) - "Металлург" (Запорожье). Сумы. Стадион "Юбилейный". 13:00

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Мариуполь" (Мариуполь). Горишние Плавни. Стадион "Юность". 13:00

"Локомотив" (Киев) - "Металлист 1925" (Харьков). Киев. УТК им. В. Банникова. 13:00/14:00*

"Куликов" (Куликов) - "Нива" (Винница). Куликов. Стадион "Арена Куликов". 14:00

"Тростянец" (Тростянец) - "Полтава" (Полтава). Тростянец. Стадион им. В. П. Куца. 15:00

"Ревера 1908" (Ивано-Франковск) - "Подолье" (Хмельницкий). Ивано-Франковск. Спорткомплекс им. А. Гембы. 15:00

"Ольховцы" (Ольховцы) - "Металлист" (Харьков). Ольховцы. Стадион "Ольховцы Арена Парк". 16:00

"Скала 1911" (Стрый) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский). Моршин. Стадион "Медик". 16:00

"Ужгород" (Ужгород) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск). Ужгород. Стадион "Авангард". 16:00

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Агробизнес" (Волочиск). Николаев (Львовская обл.). Городской стадион. 16:00

"Нива" (Тернополь) - "Буковина" (Черновцы). Тернополь. Городской стадион. 17:00

04.08.2024

"Олимпия" (Савинцы) - "Кремень" (Кременчуг). Полтава. Стадион "Молодежный". 13:00

"Пробий" (Городенка) - "Хуст" (Хуст). Городенка. Стадион "Колос". 16:00

Примечание. * - время начала матча может измениться.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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