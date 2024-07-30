Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Утверждены дата и время начала матчей 1-го предварительного раунда Кубка Украины
Поединки пройдут 3 и 4 августа
Фото: ФК УАФ/Автор - невідомий
Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей первого предварительного этапа турнира сезона-2024/2025.
Кубок Украины-2024/2025. Первый предварительный этап
03.08.2024
"Чернигов" (Чернигов) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка). Чернигов. Стадион "Юность". 12:00
"Реал Фарма" (Одесса) - ЮКСА (Тарасовка). Одесса. ФСК "Иван". 12:00
"Диназ" (Вышгород) - "Кудровка" (Кудровка). Вышгород. Стадион "Юбилейный". 13:00
"Виктория" (Сумы) - "Металлург" (Запорожье). Сумы. Стадион "Юбилейный". 13:00
"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Мариуполь" (Мариуполь). Горишние Плавни. Стадион "Юность". 13:00
"Локомотив" (Киев) - "Металлист 1925" (Харьков). Киев. УТК им. В. Банникова. 13:00/14:00*
"Куликов" (Куликов) - "Нива" (Винница). Куликов. Стадион "Арена Куликов". 14:00
"Тростянец" (Тростянец) - "Полтава" (Полтава). Тростянец. Стадион им. В. П. Куца. 15:00
"Ревера 1908" (Ивано-Франковск) - "Подолье" (Хмельницкий). Ивано-Франковск. Спорткомплекс им. А. Гембы. 15:00
"Ольховцы" (Ольховцы) - "Металлист" (Харьков). Ольховцы. Стадион "Ольховцы Арена Парк". 16:00
"Скала 1911" (Стрый) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский). Моршин. Стадион "Медик". 16:00
"Ужгород" (Ужгород) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск). Ужгород. Стадион "Авангард". 16:00
"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Агробизнес" (Волочиск). Николаев (Львовская обл.). Городской стадион. 16:00
"Нива" (Тернополь) - "Буковина" (Черновцы). Тернополь. Городской стадион. 17:00
04.08.2024
"Олимпия" (Савинцы) - "Кремень" (Кременчуг). Полтава. Стадион "Молодежный". 13:00
"Пробий" (Городенка) - "Хуст" (Хуст). Городенка. Стадион "Колос". 16:00
Примечание. * - время начала матча может измениться.
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