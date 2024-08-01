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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны судейские назначения на матчи первого этапа Кубка Украины

Кубок Украины

Определились имена судей, которые обслужат поединки

Известны судейские назначения на матчи первого этапа Кубка Украины

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи первого предварительного этапа Кубка Украины сезона-2024/2025.

Кубок Украины-2024/2025. Первый предварительный этап

03.08.2024

"Чернигов" (Чернигов) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка). Чернигов. Стадион "Юность". 12:00. Арбитр - Гаркуша А.В. (Житомир),

"Реал Фарма" (Одесса) - ЮКСА (Тарасовка). Одесса. ФСК "Иван". 12:00. Арбитр - Артеменко А.И. (Николаев),

"Диназ" (Вышгород) - "Кудровка" (Кудровка). Вышгород. Стадион "Юбилейный". 13:00. Арбитр - Галицын Р.В. (Сумы),

"Виктория" (Сумы) - "Металлург" (Запорожье). Сумы. Стадион "Юбилейный". 13:00. Арбитр - Орендочка В.А. (Полтава),

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Мариуполь" (Мариуполь). Горишние Плавни. Стадион "Юность". 13:00. Арбитр - Воевода А.В. (Днепр),

"Локомотив" (Киев) - "Металлист 1925" (Харьков). Киев. УТК им. В. Банникова. 14:00. Арбитр - Гординский А.С. (Винница),

"Куликов" (Куликов) - "Нива" (Винница). Куликов. Стадион "Арена Куликов". 14:00. Арбитр - Молнар Р.С. (Ужгород)

"Тростянец" (Тростянец) - "Полтава" (Полтава). Тростянец. Стадион им. В. П. Куца. 15:00. Арбитр - Дубиковский С.С. (Киевская обл.),

"Ревера 1908" (Ивано-Франковск) - "Подолье" (Хмельницкий). Ивано-Франковск. Спорткомплекс им. А. Гембы. 15:00. Арбитр - Леськив Я.А. (Львовская обл.),

"Ольховцы" (Ольховцы) - "Металлист" (Харьков). Ольховцы. Стадион "Ольховцы Арена Парк". 16:00. Арбитр - Козак Т.М. (Львовская обл.),

"Скала 1911" (Стрый) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский). Моршин. Стадион "Медик". 16:00. Арбитр - Мандзюк И.В. (Тернопольская обл.),

"Ужгород" (Ужгород) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск). Ужгород. Стадион "Авангард". 16:00. Арбитр - Байдюк М.Ю. (Черновцы),

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Агробизнес" (Волочиск). Николаев (Львовская обл.). Городской стадион. 16:00. Арбитр - Шевчук А.М. (Волынская обл.),

"Нива" (Тернополь) - "Буковина" (Черновцы). Тернополь. Городской стадион. 17:00. Арбитр - Маляр В.Ю. (Хмельницкий),

04.08.2024

"Олимпия" (Савинцы) - "Кремень" (Кременчуг). Полтава. Стадион "Молодежный". 13:00. Арбитр - Макаренко Е.А. (Сумы),

"Пробий" (Городенка) - "Хуст" (Хуст). Городенка. Стадион "Колос". 16:00. Арбитр - Садковский И.В. (Тернопольская обл.).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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