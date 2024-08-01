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Известны судейские назначения на матчи первого этапа Кубка Украины
Определились имена судей, которые обслужат поединки
Фото: пресслужба УАФ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи первого предварительного этапа Кубка Украины сезона-2024/2025.
Кубок Украины-2024/2025. Первый предварительный этап
03.08.2024
"Чернигов" (Чернигов) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка). Чернигов. Стадион "Юность". 12:00. Арбитр - Гаркуша А.В. (Житомир),
"Реал Фарма" (Одесса) - ЮКСА (Тарасовка). Одесса. ФСК "Иван". 12:00. Арбитр - Артеменко А.И. (Николаев),
"Диназ" (Вышгород) - "Кудровка" (Кудровка). Вышгород. Стадион "Юбилейный". 13:00. Арбитр - Галицын Р.В. (Сумы),
"Виктория" (Сумы) - "Металлург" (Запорожье). Сумы. Стадион "Юбилейный". 13:00. Арбитр - Орендочка В.А. (Полтава),
"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Мариуполь" (Мариуполь). Горишние Плавни. Стадион "Юность". 13:00. Арбитр - Воевода А.В. (Днепр),
"Локомотив" (Киев) - "Металлист 1925" (Харьков). Киев. УТК им. В. Банникова. 14:00. Арбитр - Гординский А.С. (Винница),
"Куликов" (Куликов) - "Нива" (Винница). Куликов. Стадион "Арена Куликов". 14:00. Арбитр - Молнар Р.С. (Ужгород)
"Тростянец" (Тростянец) - "Полтава" (Полтава). Тростянец. Стадион им. В. П. Куца. 15:00. Арбитр - Дубиковский С.С. (Киевская обл.),
"Ревера 1908" (Ивано-Франковск) - "Подолье" (Хмельницкий). Ивано-Франковск. Спорткомплекс им. А. Гембы. 15:00. Арбитр - Леськив Я.А. (Львовская обл.),
"Ольховцы" (Ольховцы) - "Металлист" (Харьков). Ольховцы. Стадион "Ольховцы Арена Парк". 16:00. Арбитр - Козак Т.М. (Львовская обл.),
"Скала 1911" (Стрый) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский). Моршин. Стадион "Медик". 16:00. Арбитр - Мандзюк И.В. (Тернопольская обл.),
"Ужгород" (Ужгород) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск). Ужгород. Стадион "Авангард". 16:00. Арбитр - Байдюк М.Ю. (Черновцы),
"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Агробизнес" (Волочиск). Николаев (Львовская обл.). Городской стадион. 16:00. Арбитр - Шевчук А.М. (Волынская обл.),
"Нива" (Тернополь) - "Буковина" (Черновцы). Тернополь. Городской стадион. 17:00. Арбитр - Маляр В.Ю. (Хмельницкий),
04.08.2024
"Олимпия" (Савинцы) - "Кремень" (Кременчуг). Полтава. Стадион "Молодежный". 13:00. Арбитр - Макаренко Е.А. (Сумы),
"Пробий" (Городенка) - "Хуст" (Хуст). Городенка. Стадион "Колос". 16:00. Арбитр - Садковский И.В. (Тернопольская обл.).
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