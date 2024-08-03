Кубок Украины. Первый предварительный этап. Без неожиданностей не обошлось

Сегодня стартовал Vbet Кубок Украины-2024/2025. Состоялись матчи первого предварительного этапа турнира. Отметим, что противостояние "Олимпия" – "Кремень" и "Пробий" – "Хуст" сыграют в воскресенье. Вашему вниманию результаты матчей субботы.

Новый розыгрыш Кубка Украины стартовал матчами в Чернигове и Одессе. "Чернигов" минимально обыграл "Чайку", а "Реал Фарма" разгромно уступила ЮКСА. "Металлист 1925" на выезде прогнозируемо разгромил "Локомотив" – 4:1. Также стоит отметить победу "Кудровки" над "Диназом", а также победу "Виктории" в напряженном противостоянии с "Металлургом".

Достаточно неожиданно "Горняк-Спорт" спокойно разобрался с "Мариуполем" - 3:1. Среди сенсаций, безусловно, отметим вылет винницкой "Нивы". Коллектив из Винницы в серии пенальти уступил ФК "Куликов". Немногие ожидали победы "Николаева" над "Агробизнесом", но коллектив из Николаева смог пройти дальше.

С особым интересом ожидали противостояния "Скалы" и "Эпицентра". Однако конкурентной борьбы не получилось - 2:0 победила "Скала 1911". Один из фаворитов будущего сезона Первой лиги "Буковина" встречалась с тернопольской "Нивой". Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1. В серии пенальти победила "Буковина" - 4:3.

"Ревера 1908" и "Подолье" подарили настоящую футбольную драму. Новичок Второй лиги спасся на 120-й минуте. Однако в серии пенальти все же победило "Подолье".

Vbet Кубок Украины-2024/2025. Первый предварительный этап

03.08.2024

"Чернигов" (Чернигов) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) 1:0

Голы: Федосов (70)

"Реал Фарма" (Одесса) - ЮКСА (Тарасовка) 0:3

Голы: Рамон (28), Ховайко (33), Венди (67)

"Диназ" (Вышгород) - "Кудровка (Кудровка) 1:2

Голы: Сейтахлилов (40) - Сторчоус (10), Рогозинский (89)

Удаление: Ярмак (63)

"Виктория" (Сумы) - "Металлург" (Запорожье) 1:0

Голы: Кныш (45)

"Горняк-Спорт" (Горишные Плавни) — "Мариуполь" (Мариуполь) 3:1

Голы: Онищенко (62, 78), Студенко (68) - Савин (32)

"Локомотив" (Киев) - "Металлист 1925" (Харьков) 1:4

Голы: Каранга (69) – Сидоров (24, 31), Стень (44), Ари Моура (49)

"Куликов" (Куликов) - "Нива" (Винница) 0:0 (4:2, пен)

"Тростянец" (Тростянец) - "Полтава" (Полтава) 0:1

Голы: Стрельцов (38)

"Ревера 1908" (Ивано-Франковск) - "Подолье" (Хмельницкий) 2:2 (2:4, пен)

Голы: Пащак (37), Угринюк (120) - Оробец (74), Пасечник (93)

"Ольховцы" (Ольховцы) - "Металлист" (Харьков) 0:0 (5:6, пен)

"Скала 1911" (Стрый) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский) 2:0

Голы: Аверьянов (11), Яната (18)

"Ужгород" (Ужгород) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 0:4

Голы: Кос (6), Швец (43), Ильчук (22, автогол)

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Агробизнес" (Волочиск) 1:0

Голы: Глоба (45+2, автогол)

"Нива" (Тернополь) - "Буковина" (Черновцы) 1:1 (3:4, пен)

Голы: Ризнык(14) - Килевой (16)