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Кубок Украины. Первый предварительный этап. Без неожиданностей не обошлось
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Металіст 1925
Сегодня стартовал Vbet Кубок Украины-2024/2025. Состоялись матчи первого предварительного этапа турнира. Отметим, что противостояние "Олимпия" – "Кремень" и "Пробий" – "Хуст" сыграют в воскресенье. Вашему вниманию результаты матчей субботы.
Новый розыгрыш Кубка Украины стартовал матчами в Чернигове и Одессе. "Чернигов" минимально обыграл "Чайку", а "Реал Фарма" разгромно уступила ЮКСА. "Металлист 1925" на выезде прогнозируемо разгромил "Локомотив" – 4:1. Также стоит отметить победу "Кудровки" над "Диназом", а также победу "Виктории" в напряженном противостоянии с "Металлургом".
Достаточно неожиданно "Горняк-Спорт" спокойно разобрался с "Мариуполем" - 3:1. Среди сенсаций, безусловно, отметим вылет винницкой "Нивы". Коллектив из Винницы в серии пенальти уступил ФК "Куликов". Немногие ожидали победы "Николаева" над "Агробизнесом", но коллектив из Николаева смог пройти дальше.
С особым интересом ожидали противостояния "Скалы" и "Эпицентра". Однако конкурентной борьбы не получилось - 2:0 победила "Скала 1911". Один из фаворитов будущего сезона Первой лиги "Буковина" встречалась с тернопольской "Нивой". Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1. В серии пенальти победила "Буковина" - 4:3.
"Ревера 1908" и "Подолье" подарили настоящую футбольную драму. Новичок Второй лиги спасся на 120-й минуте. Однако в серии пенальти все же победило "Подолье".
Vbet Кубок Украины-2024/2025. Первый предварительный этап
03.08.2024
"Чернигов" (Чернигов) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) 1:0
Голы: Федосов (70)
"Реал Фарма" (Одесса) - ЮКСА (Тарасовка) 0:3
Голы: Рамон (28), Ховайко (33), Венди (67)
"Диназ" (Вышгород) - "Кудровка (Кудровка) 1:2
Голы: Сейтахлилов (40) - Сторчоус (10), Рогозинский (89)
Удаление: Ярмак (63)
"Виктория" (Сумы) - "Металлург" (Запорожье) 1:0
Голы: Кныш (45)
"Горняк-Спорт" (Горишные Плавни) — "Мариуполь" (Мариуполь) 3:1
Голы: Онищенко (62, 78), Студенко (68) - Савин (32)
"Локомотив" (Киев) - "Металлист 1925" (Харьков) 1:4
Голы: Каранга (69) – Сидоров (24, 31), Стень (44), Ари Моура (49)
"Куликов" (Куликов) - "Нива" (Винница) 0:0 (4:2, пен)
"Тростянец" (Тростянец) - "Полтава" (Полтава) 0:1
Голы: Стрельцов (38)
"Ревера 1908" (Ивано-Франковск) - "Подолье" (Хмельницкий) 2:2 (2:4, пен)
Голы: Пащак (37), Угринюк (120) - Оробец (74), Пасечник (93)
"Ольховцы" (Ольховцы) - "Металлист" (Харьков) 0:0 (5:6, пен)
"Скала 1911" (Стрый) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский) 2:0
Голы: Аверьянов (11), Яната (18)
"Ужгород" (Ужгород) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 0:4
Голы: Кос (6), Швец (43), Ильчук (22, автогол)
"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Агробизнес" (Волочиск) 1:0
Голы: Глоба (45+2, автогол)
"Нива" (Тернополь) - "Буковина" (Черновцы) 1:1 (3:4, пен)
Голы: Ризнык(14) - Килевой (16)
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