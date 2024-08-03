В матче Реал Фарма – ЮКСА сыграли президенты обоих клубов. Для владельца команды из Тарасовки это был дебют

В стартовом поединке 1/128 финала Кубка Украины "Реал Фарма" принимал вице-чемпиона Второй лиги ЮКСА. На 58-й минуте матча на поле вышел 58-летний президент одесского клуба Николай Лиховидов. Он периодически появляется в футболке "Фармы" с 2012-го.

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Владелец ЮКСА Сергей Лесник тоже решил показать свой пример работы с командой. 43-летний президент вышел на замену на 82-й минуте. Это его дебют в составе "крестоносцев".

Тарасовка оформила уверенную победу, 3:0.