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В матче Реал Фарма – ЮКСА сыграли президенты обоих клубов. Для владельца команды из Тарасовки это был дебют

Кубок Украины
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В матче Реал Фарма – ЮКСА сыграли президенты обоих клубов. Для владельца команды из Тарасовки это был дебют

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В стартовом поединке 1/128 финала Кубка Украины "Реал Фарма" принимал вице-чемпиона Второй лиги ЮКСА. На 58-й минуте матча на поле вышел 58-летний президент одесского клуба Николай Лиховидов. Он периодически появляется в футболке "Фармы" с 2012-го.

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Владелец ЮКСА Сергей Лесник тоже решил показать свой пример работы с командой. 43-летний президент вышел на замену на 82-й минуте. Это его дебют в составе "крестоносцев".

Тарасовка оформила уверенную победу, 3:0.

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Николай Лиховидов Реал Фарма (Одесса) ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
Зоря Лондонск
Опубликовал: Александр Симченко
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