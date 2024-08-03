Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В матче Реал Фарма – ЮКСА сыграли президенты обоих клубов. Для владельца команды из Тарасовки это был дебют
Функционеры наслаждаются широкими полномочиями
В стартовом поединке 1/128 финала Кубка Украины "Реал Фарма" принимал вице-чемпиона Второй лиги ЮКСА. На 58-й минуте матча на поле вышел 58-летний президент одесского клуба Николай Лиховидов. Он периодически появляется в футболке "Фармы" с 2012-го.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Владелец ЮКСА Сергей Лесник тоже решил показать свой пример работы с командой. 43-летний президент вышел на замену на 82-й минуте. Это его дебют в составе "крестоносцев".
Тарасовка оформила уверенную победу, 3:0.
Популярное сейчас
- Фехтование. Харлан и команда пробились в полуфинал Олимпиады-2024
- Михаил Романчук досрочно завершил Олимпийские игры-2024
- Довбик стал третьим действующим обладателем трофея Пичичи, перебравшимся в Серию А
- Утверждены дата и время начала матчей 1-го предварительного раунда Кубка Украины
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Фехтование. Украина побеждает Японию в полуфинале Олимпийских игр-2024 и будет бороться за золото