Первый гол в новом розыгрыше Кубка Украины забил парагваец

В стартовой встрече КУ 2024/25 ЮКСА в гостях уверенно обыграла "Реал Фарму" (3:0). На 28-й минуте счет открыл парагвайский полузащитник Пабло Рамон Кастро Гонсалез.

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23-летний игрок в марте подписал контракт с командой до середины 2027 года. В июне он помог дважды обыграть запорожский "Металлург" (3:1, 4:0) и подняться в Первую лигу.

До весны Пабло представлял бразильский "Фредерикенсе" (Лига Гаушу 2). Все остальные 5 легионеров ЮКСА – бразильцы, один из которых отличился в этом матче (Гехейро).