Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый гол в новом розыгрыше Кубка Украины забил парагваец
Футболист начал разгром соперника
Фото - Інстаграм Рablo_Рaraguaio
В стартовой встрече КУ 2024/25 ЮКСА в гостях уверенно обыграла "Реал Фарму" (3:0). На 28-й минуте счет открыл парагвайский полузащитник Пабло Рамон Кастро Гонсалез.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
23-летний игрок в марте подписал контракт с командой до середины 2027 года. В июне он помог дважды обыграть запорожский "Металлург" (3:1, 4:0) и подняться в Первую лигу.
До весны Пабло представлял бразильский "Фредерикенсе" (Лига Гаушу 2). Все остальные 5 легионеров ЮКСА – бразильцы, один из которых отличился в этом матче (Гехейро).
Популярное сейчас
- Михаил Романчук досрочно завершил Олимпийские игры-2024
- Самый перспективный супертяж мира бросил вызов Усику
- Верес - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Шахтер опубликовал заявку на чемпионат и национальный кубок. 6 легионеров – в списке Б
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Олимпиада-2024. День 8. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу