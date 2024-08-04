Кубок Украины. Состоялись все матчи первого предварительного этапа

Завершились все матчи первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2024/25 годов. Вчера, 3-го августа, прошло большинство игр.

Еще 2 поединка состоялись сегодня, 4-го августа. Интересно, что все голы в матчах были забиты в первых таймах. "Олимпия" (Савинцы) проходит "Кремень", а "Пробий" (Городенка) оставляет позади "Хуст".

Кубок Украины

Первый предварительный этап

"Олимпия" - "Кремень" - 2:0

Голы: Руденко, 29, Кошман, 40

"Пробий" - "Хуст" - 4:0

Голы: Фелипович, 2, Сондей, 23, Оринчак, 28, Оринчак, 40

Жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины состоится завтра, 5 августа в 16:00 в Доме футбола.

В нем примут участие 18 команд - 16 победителей первого предварительного этапа и два финалиста турнира за право сыграть в УПЛ. Базовая дата матчей второго предварительного раунда - 12 августа.