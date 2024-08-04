Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Украины. Состоялись все матчи первого предварительного этапа
Есть интересные результаты
УАФ
Завершились все матчи первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2024/25 годов. Вчера, 3-го августа, прошло большинство игр.
Еще 2 поединка состоялись сегодня, 4-го августа. Интересно, что все голы в матчах были забиты в первых таймах. "Олимпия" (Савинцы) проходит "Кремень", а "Пробий" (Городенка) оставляет позади "Хуст".
Кубок Украины
Первый предварительный этап
"Олимпия" - "Кремень" - 2:0
Голы: Руденко, 29, Кошман, 40
"Пробий" - "Хуст" - 4:0
Голы: Фелипович, 2, Сондей, 23, Оринчак, 28, Оринчак, 40
Жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины состоится завтра, 5 августа в 16:00 в Доме футбола.
В нем примут участие 18 команд - 16 победителей первого предварительного этапа и два финалиста турнира за право сыграть в УПЛ. Базовая дата матчей второго предварительного раунда - 12 августа.
Популярное сейчас
- Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Потенциального соперника узнает победитель пары Динамо/Рейнджерс
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура УПЛ
- Олимпиада-2024. День 9. Расписание соревнований и выступлений украинцев в воскресенье
- Первый гол в новом розыгрыше Кубка Украины забил парагваец
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- УПЛ. Ворскла - Шахтёр 0:5. Поход за очередным чемпионством начинается с разгрома
Комментарии 2