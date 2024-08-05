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Голкипер Металлиста: Серия пенальти - это лотерея
Владислав Рыбак - о победе над СК "Ольховцы"
Фото: ФК Металіст
Голкипер "Металлиста" Владислав Рыбак, который совершил несколько сейвов в игре и отразил один из пенальти в послематчевой серии против СК "Ольховцы" (0:0, 5:6 - серия), поделился впечатлениями от поединка.
- Только положительные эмоции, трудно играть 120 минут. Мы еще и после сборов, тоже не очень легких. Первая игра всегда такая, что надо время втянуть. Но ничего, я считаю, что мы показали хороший футбол с боевой командой, которая упиралась до последнего. Серия пенальти - это лотерея, как ее называют. Здесь, пожалуй, кому больше повезет.
- Признайся, когда шел в ворота во время серии пенальти - насколько уверенным был в результате?
- Мы готовились к этому, отрабатывали этот компонент на тренировках. Мы знали, что может придется выполнять одиннадцатиметровые, поэтому мы разбирали это более подробно с тренерами, поэтому я был уверен в себе на 100%. Я не нервничаю в этих ситуациях, чувствую себя в воротах комфортно.
- В большинстве ударов ты, как минимум, угадывал направление полета мяча. Это результат подготовки или твое мастерство и умение так быстро реагировать на удары?
- Конечно, это результат работы, которую мы проделали. Поэтому я считаю, что этот элемент обязательно надо изучать и проходить на тренировках, чтобы в таких ситуациях быть уверенным в себе и передавать уверенность команде.
- Команды провели 120 минут и "Металлист" даже на последних минутах овертаймов выглядел быстрее, у команды было больше сил, чем у соперника. Это результат подготовки к сезону? Команда имеет хорошую физическую готовность?
- Конечно, повторюсь, это все идет от работы на тренировках и подготовки. К тому же, у нас молодая команда, молодые ребята. Сегодня соперник у нас был более возрастной, и это тоже может нам на руку сыграло. Соперники под конец уже немножечко потеряли силы, а нам было немножечко легче. К тому же, нас усилили игроки с замены. Все ребята молодцы, хочу сказать всей команде спасибо, все красавчики!, - сказал Рыбак.
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