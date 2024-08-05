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Состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины-2024/25

Кубок Украины
Обновлено

На данном этапе - только один внезапный представитель УПЛ

Состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины-2024/25

Фото: УАФ

Новина українською

5 августа в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины сезона-2024/2025.

В нем примут участие 18 команд - 16 победителей первого предварительного этапа и два финалиста турнира за право сыграть в УПЛ.

Читайте такжеКубок Украины. Состоялись все матчи первого предварительного этапа

Второй предварительный этап Vbet Кубка Украины-2024/2025

"Скала 1911" (Стрый) - "Минай" (Минай)

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Буковина" (Черновцы)

"Пробий" (Городенка) - "Куликов" (Куликов)

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Металлист" (Харьков)

"Подолье" (Хмельницкий) - ЮКСА (Тарасовка)

"Кудровка" (Кудровка) - "Левый берег" (Киев)

"Олимпия" (Савинцы) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)

"Металлист 1925" (Харьков) - "Полтава" (Полтава)

"Чернигов" (Чернигов) - "Виктория" (Сумы)

Базовая дата матчей второго предварительного раунда - 12 августа.

Финальный матч Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Город проведения финального матча должен определить Исполком УАФ.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:18
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ
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Комментарии 2
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:18
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ
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Мирослав (Львів)
05.08.2024 в 18:00
Цікаво, в якому стані був автор, який написав "На даному етапі ще без представників УПЛ"? І це після того, як видав кілька дописів про матч 1-го туру УПЛ ЛНЗ - Лівий берег.
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