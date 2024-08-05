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Состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины-2024/25
На данном этапе - только один внезапный представитель УПЛ
Фото: УАФ
5 августа в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины сезона-2024/2025.
В нем примут участие 18 команд - 16 победителей первого предварительного этапа и два финалиста турнира за право сыграть в УПЛ.
Второй предварительный этап Vbet Кубка Украины-2024/2025
"Скала 1911" (Стрый) - "Минай" (Минай)
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Буковина" (Черновцы)
"Пробий" (Городенка) - "Куликов" (Куликов)
"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Металлист" (Харьков)
"Подолье" (Хмельницкий) - ЮКСА (Тарасовка)
"Кудровка" (Кудровка) - "Левый берег" (Киев)
"Олимпия" (Савинцы) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)
"Металлист 1925" (Харьков) - "Полтава" (Полтава)
"Чернигов" (Чернигов) - "Виктория" (Сумы)
Базовая дата матчей второго предварительного раунда - 12 августа.
Финальный матч Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Город проведения финального матча должен определить Исполком УАФ.
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