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Стало известно расписание матчей 2-го предварительного раунда Кубка Украины
Поединки пройдут с 11 по 13 августа
Фото: пресс-служба УАФ
Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей второго предварительного этапа турнира сезона-2024/2025.
Кубок Украины-2024/2025. Второй предварительный этап
11.08.2024 (воскресенье)
"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Металлист" (Харьков). Николаев (Львовская обл.). Городской стадион. 16:00
12.08.2024 (понедельник)
"Пробий" (Городенка) - "Куликов" (Куликов). Городенка. Стадион "Колос". 12:00
"Металлист 1925" (Харьков) - "Полтава" (Полтава). Киев. УТК им. В. Банникова. 12:00
"Чернигов" (Чернигов) - "Виктория" (Сумы). Чернигов. Стадион "Юность". 12:00
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Буковина" (Черновцы). Ивано-Франковск. Стадион "Рух". 14:00
"Подолье" (Хмельницкий) - ЮКСА (Тарасовка). Хмельницкий. Стадион "СК Подолье". 15:00
"Скала 1911" (Стрый) - "Минай" (Минай). Моршин. Стадион "Медик". 16:00
13.08.2024 (вторник)
"Кудровка" (Кудровка) - "Левый берег" (Киев). Буча. Стадион "Юбилейный". 12:00
"Олимпия" (Савинцы) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни). Горишние Плавни. Стадион "Юность". 13:00
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