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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно расписание матчей 2-го предварительного раунда Кубка Украины

Кубок Украины

Поединки пройдут с 11 по 13 августа

Стало известно расписание матчей 2-го предварительного раунда Кубка Украины

Фото: пресс-служба УАФ

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Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей второго предварительного этапа турнира сезона-2024/2025.

Кубок Украины-2024/2025. Второй предварительный этап

11.08.2024 (воскресенье)

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Металлист" (Харьков). Николаев (Львовская обл.). Городской стадион. 16:00

12.08.2024 (понедельник)

"Пробий" (Городенка) - "Куликов" (Куликов). Городенка. Стадион "Колос". 12:00

"Металлист 1925" (Харьков) - "Полтава" (Полтава). Киев. УТК им. В. Банникова. 12:00

"Чернигов" (Чернигов) - "Виктория" (Сумы). Чернигов. Стадион "Юность". 12:00

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Буковина" (Черновцы). Ивано-Франковск. Стадион "Рух". 14:00

"Подолье" (Хмельницкий) - ЮКСА (Тарасовка). Хмельницкий. Стадион "СК Подолье". 15:00

"Скала 1911" (Стрый) - "Минай" (Минай). Моршин. Стадион "Медик". 16:00

13.08.2024 (вторник)

"Кудровка" (Кудровка) - "Левый берег" (Киев). Буча. Стадион "Юбилейный". 12:00

"Олимпия" (Савинцы) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни). Горишние Плавни. Стадион "Юность". 13:00

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Буковина (Черновцы) Скала 1911 (Стрый) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Подолье (Хмельницкий) СК Полтава ФК Николаев (Львовская область) Металлист 1925 (Харьков) Виктория (Сумы) ФК Минай Олимпия (Савинцы) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлист (Харьков) ФК Чернигов Левый берег (Киев) ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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