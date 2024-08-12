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Второй предварительный этап Кубка Украины. Безумие в матче Металлиста 1925, победа Миная
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Металіст 1925
Сегодня сыграли шесть матчей второго предварительного этапа Кубка Украины 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний. Напомним, что вчера "Николаев" (Львовская обл.) обыграл "Металлист" – 3:1.
"Виктория" благодаря голу Евпака минимально обыграла "Чернигов" - 1:0.
Голевую феерию и настоящую драму подарили болельщикам "Полтава" и "Металлист 1925". Харьковчане выигрывали 3:1, но в конце встречи умудрились пропустить дважды. Тем не менее, в дополнительное время футболисты "Металлиста 1925" все же дожали своего соперника – 5:3.
Интересным было противостояние между дебютантами Второй лиги. "Пробий" принимал "Куликов". Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти победил "Пробий" - 4:3.
"Буковина" в напряженном противостоянии благодаря голу Гирного победила "Прикарпатье" – 1:0. Напомним, что в чемпионате команды сыграли вничью. ЮКСА минимально переиграла "Подолье". Единственный гол забил новичок "крестоносцев" опытный нападающий Дебелко.
В последнем матче понедельника "Минай" во втором тайме дожал "Скалу 1911" – 3:1. Обращаем внимание на дубль Гуничева.
Vbet Кубок Украины-2024/2025. Второй предварительный этап
"Пробий" - "Куликов" 2:2 (4:3, пен)
Голы: Оринчак (39), Дмитрук (43) - Ничипоренко (45+3), Пилипчук (67)
"Металлист 1925" - "Полтава" 5:3
Голы: Овусу (31), Ари (68, 104), Стень (117) - Мисюра (44, автогол), Стрельцов (66), Плахтырь (71), Червинский (83)
"Чернигов" - "Виктория" 0:1
Голы: Евпак (33)
Нереализованный пенальти: Машталир (57)
"Прикарпатье" - "Буковина" 0:1
Голы: Гирный (53)
"Подолье" - ЮКСА 0:1
Голы: Дебелко (31)
"Скала 1911" - "Минай" 1:3
Голы: Лукьянченко (41) - Прокопчук (12), Гуничев (48, 73)
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