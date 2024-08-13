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Тренер Металлиста 1925 – о матче против Полтавы: Трудно смотреть на это

Кубок Украины

Сергей Карпенко прокомментировал победу на стадии 1/64 финала

Тренер Металлиста 1925 – о матче против Полтавы: Трудно смотреть на это

Фото: Металіст 1925

Новина українською

Харьковский клуб вырвал победу над "Полтавой" в овертайме (5:3). Наставник "желто-синих" рассказал о своих впечатлениях.

“Эмоций после такой игры осталось очень мало. Думаю, болельщикам игра понравилась, увидели много голов, а со стороны тренера – тяжело смотреть на это. Мы не должны допускать таких ошибок и при счете 3:1 отдавать инициативу сопернику, а затем выкарабкиваться и забивать уже эти голы в добавленное время. Еще где-то нам не хватает физических кондиций и в определенный момент мы подсаживаемся, будем устранять этот момент. В концовке игры – молодцы, много создали и могли еще забивать".

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"Нам нужно было спокойно доиграть, а мы пошли вперед и соперник поймал нас на контратаках и дважды забил. Ребята достали из себя характер, показали, что они одно целое на поле да и игроки, кто был на скамейке, неистово их поддерживали. Они сегодня продемонстрировали, что они команда, не остановились, не опустили голову, а играли до финального свистка и получили результат”, – отметил тренер.

В 1/128 финала "Металлист 1925" разгромил столичный "Локомотив" (4:1).

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Сергей Карпенко СК Полтава Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Сайт "Металіста 1925"
Опубликовал: Александр Симченко
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