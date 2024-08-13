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Моура - о 5:3 с Полтавой: Мы знали, что это будет непростой соперник

Кубок Украины

Вингер "Металлиста 1925" дал комментарий после победы в кубковом матче

Моура - о 5:3 с Полтавой: Мы знали, что это будет непростой соперник

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Вингер "Металлиста 1925" Ари Моура прокомментировал результат матча второго предварительного этапа Кубка Украины с "Полтавой" (5:3).

- Очень драматичный матч? Расскажи, какие твои впечатления от этого поединка?

- Это был тяжелый матч для нас. Соперник действовал один в один против нас и было сложно. У них хорошо подобранная команда. В первом тайме мы контролировали игру, а во втором тайме немного подсели физически из-за интенсивного графика, который сейчас имеем. Однако в итоге победили, это футбол и я доволен результатом.

- Ты игрок группы атаки, и это всегда прекрасно, когда удается забить дважды и отдать голову передачу. Ты доволен своей игрой?

- Всегда хорошо забивать голы и иметь возможность помочь своим товарищам по команде. Но я, в первую очередь, доволен игрой всей команды.

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- Как ты считаешь, почему команда потеряла преимущество во втором тайме?

- Как я уже говорил, во втором тайме нам несколько не удалась игра из-за того количества матчей, которые мы сейчас играем. Но итоговый результат позволяет нам быть довольными игрой.

- А за счет чего удалось дожать соперника в экстратаймах?

- Мы работали в течение недели, готовясь к этому матчу. Мы знали, что это будет непростой соперник. И игра, действительно показала, что нам нужно было приложить максимум усилий, что мы и сделали и одержали победу.

- Твой первый гол получился особенно эффектным: смещение в центр под удар левой и, собственно, удар под дальнюю штангу - это твое фирменное действие?

- Я обычно играю на этой позиции, а подобные действия являются, скорее, свойственными для игроков, которые здесь располагаются. Я счастлив, что могу помочь своим одноклубникам. В нашей команде каждый игрок важен для соревнований, - сказал Моура.

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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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