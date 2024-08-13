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Второй предварительный этап Кубка Украины. Фантастический второй тайм в Буче, триумф Олимпии

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Второй предварительный этап Кубка Украины. Фантастический второй тайм в Буче, триумф Олимпии

Фото: ФК Кудрівка

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли еще два матча второго предварительного раунда Кубка Украины 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.

В гости в "Кудровку" приехал новичок УПЛ "Левый Берег". Тренерский штаб киевлян сегодня решил оставить большинство основных игроков в запасе. Шанс проявить себя появился у футболистов, получающих меньше игровой практики. Роман Локтионов выпустил всех сильнейших. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу "Кудровки". А вот после перерыва команды подарили настоящую голевую феерию. Подопечные Первака смогли даже выйти вперед, но хозяева не опустили руки, а наоборот забили еще дважды и победили - 3:2.

Во втором матче вторника любительская "Олимпия" встречалась с "Горняком-Спорт". Команды подарили болельщикам интересный и результативный футбол. Игра завершилась победой "Олимпии" – 4:2. Отметим дубль Игоря Кошмана.

Vbet Кубок Украины-2024/2025. Второй предварительный этап


"Кудровка" – "Левый Берег" 3:2

Голы: Потимков (37), Коркишко (77), Сторчоус (85) - Литовченко (60, 75)

"Олимпия" - "Горняк-Спорт" 4:2

Голы: Кошман (16, пен, 69), Почернин (53), Бурляй (74) – Чуквуэмека (9), Посевкин (20)

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