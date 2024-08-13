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В игру вступают команды УПЛ. В среду состоится жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины

Кубок Украины
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На данном этапе сыграют 16 команд

В игру вступают команды УПЛ. В среду состоится жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В среду, 14 августа, в Доме футбола состоится жеребьевка 3-го предварительного этапа Кубка Украины сезона-2024/2025.

Процедура начнется в 13:00.

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В третьем предварительном этапе примут участие 16 команд – девять победителей второго предварительного этапа и семь команд УПЛ с самым низким рейтингом по результатам прошлого сезона.

Информации о "посеве" УАФ не дает, но в прошлом системе система "посева" для клубов УПЛ действовала вплоть до полуфинала турнира включительно.

Базовая дата матчей третьего предварительного раунда - 21 августа.

Все команды, которые примут участие в жеребьевке 3-го предварительного этапа:

  • Николаев (Львовская область)
  • Пробий
  • Виктория
  • Буковина
  • ЮКСА
  • Минай
  • Кудровка
  • Олимпия
  • Металлист 1925
  • Оболонь
  • Верес
  • Черноморец
  • Колос
  • Заря
  • Карпаты
  • Ингулец
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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