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В игру вступают команды УПЛ. В среду состоится жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины
На данном этапе сыграют 16 команд
Фото Павла Кубанова - УАФ
В среду, 14 августа, в Доме футбола состоится жеребьевка 3-го предварительного этапа Кубка Украины сезона-2024/2025.
Процедура начнется в 13:00.
В третьем предварительном этапе примут участие 16 команд – девять победителей второго предварительного этапа и семь команд УПЛ с самым низким рейтингом по результатам прошлого сезона.
Информации о "посеве" УАФ не дает, но в прошлом системе система "посева" для клубов УПЛ действовала вплоть до полуфинала турнира включительно.
Базовая дата матчей третьего предварительного раунда - 21 августа.
Все команды, которые примут участие в жеребьевке 3-го предварительного этапа:
- Николаев (Львовская область)
- Пробий
- Виктория
- Буковина
- ЮКСА
- Минай
- Кудровка
- Олимпия
- Металлист 1925
- Оболонь
- Верес
- Черноморец
- Колос
- Заря
- Карпаты
- Ингулец
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