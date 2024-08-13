В игру вступают команды УПЛ. В среду состоится жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины

В среду, 14 августа, в Доме футбола состоится жеребьевка 3-го предварительного этапа Кубка Украины сезона-2024/2025.

Процедура начнется в 13:00.

В третьем предварительном этапе примут участие 16 команд – девять победителей второго предварительного этапа и семь команд УПЛ с самым низким рейтингом по результатам прошлого сезона.

Информации о "посеве" УАФ не дает, но в прошлом системе система "посева" для клубов УПЛ действовала вплоть до полуфинала турнира включительно.

Базовая дата матчей третьего предварительного раунда - 21 августа.

Все команды, которые примут участие в жеребьевке 3-го предварительного этапа: