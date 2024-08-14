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Первак – о вылете в 1/64 финала: Резерв Кудровки оказался сильнее нашего

Кубок Украины

Наставник Левого Берега прокомментировал поражение

Первак – о вылете в 1/64 финала: Резерв Кудровки оказался сильнее нашего

Фото - Лівий Берег

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Дебютант УПЛ уже летом покидает Кубок Украины. Виталий Первак отметил, что команда играла экспериментальным составом.

“Проиграли справедливо. Мы дали возможность сыграть футболистам, которые имели меньше игровой практики. "Кудровка" также произвела ротацию своего состава. Как видите, резерв "Кудровки" оказался сильнее нашего в данной игре.

Все было в наших руках. При счете 2:1 мы умудрились пропустить два мяча и проиграть этот матч. Поэтому есть над чем работать".

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"Следующий поединок у нас с "Шахтером", и самое главное сейчас – это восстановление. За короткий промежуток времени мы провели много матчей – разных по накалу, с высокой интенсивностью. В двух играх Премьер-лиги мы не добились желаемого результата, однако не делаем из этого трагедии. Мы знаем, над чем и с кем нам нужно работать”, – сказал тренер.

Как и в своем дебюте в Кубке Украины 2021/22 столичная команда вылетает в 1/64 финала.

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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