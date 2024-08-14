Первак – о вылете в 1/64 финала: Резерв Кудровки оказался сильнее нашего

Дебютант УПЛ уже летом покидает Кубок Украины. Виталий Первак отметил, что команда играла экспериментальным составом.

“Проиграли справедливо. Мы дали возможность сыграть футболистам, которые имели меньше игровой практики. "Кудровка" также произвела ротацию своего состава. Как видите, резерв "Кудровки" оказался сильнее нашего в данной игре.

Все было в наших руках. При счете 2:1 мы умудрились пропустить два мяча и проиграть этот матч. Поэтому есть над чем работать".