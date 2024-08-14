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Защитник Левого Берега после вылета из Кубка: Чувствуется опустошение
"Аисты" проиграли "Кудровке"
Фото: ФК Лівий берег
Защитник "Левого Берега" Эрнест Астахов прокомментировал поражение от "Кудровки" (2:3) в рамках второго предварительного раунда Кубка Украины.
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"Это был перепад эмоций. После игры чувствуется опустошение. В целом играли дисциплинированно, однако, видимо, нам не хватило сыгранности, нужно еще над этим работать.
Нас выбил из колеи второй пропущенный мяч, а после третьего гола в наши ворота уже было сложно вернуться к игре", - приводит слова официальный сайт "аистов".
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Источник:ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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