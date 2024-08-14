Защитник Левого Берега после вылета из Кубка: Чувствуется опустошение

Защитник "Левого Берега" Эрнест Астахов прокомментировал поражение от "Кудровки" (2:3) в рамках второго предварительного раунда Кубка Украины.

"Это был перепад эмоций. После игры чувствуется опустошение. В целом играли дисциплинированно, однако, видимо, нам не хватило сыгранности, нужно еще над этим работать.

Нас выбил из колеи второй пропущенный мяч, а после третьего гола в наши ворота уже было сложно вернуться к игре", - приводит слова официальный сайт "аистов".