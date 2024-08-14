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Жеребьевка 3-го предварительного этапа Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
Жеребьевка 3-го предварительного этапа Кубка Украины: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
uaf.ua
Сегодня, 14 августа состоится жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины сезона-2024/25.
В жеребьевке примут участие 9 победителей 2-го предварительного этапа и 7 команд УПЛ с самым низким рейтингом по результатам прошлого сезона:
"Николаев" (Львовская область), "Пробий", "Виктория", "Буковина", "ЮКСА", "Минай", "Кудровка", "Олимпия", "Металлист 1925", "Оболонь", "Верес", "Черноморец", "Колос", "Заря", "Карпаты", "Ингулец".
Базовая дата матчей - 21 августа.
Процедура жеребьевки начнется в 13:00. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ. Бесплатно в этой новости.
Жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины онлайн. Прямая видеотрансляция
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