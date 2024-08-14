Кубок Украины
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Стартуют клубы УПЛ. Состоялась жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины
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Фото: пресслужба УАФ
Сегодня, 14 августа состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины сезона-2024/25.
Участие в процедуре приняли участие 16 команд - 9 победителей 2-го предварительного этапа и 7 команд УПЛ с самым низким рейтингом по результатам прошлого сезона.
Результаты жеребьевки третьего предварительного этапа Кубка Украины-2024/2025
- "Пробий" - "Ингулец"
- "Минай" - "Виктория"
- "Карпаты" - "Черноморец"
- "Колос" - "Оболонь"
- "Металлист 1925" - "Верес"
- "Олимпия" - "Заря"
- "Николаев" (Львовская область) - "Буковина"
- "Кудровка" - "ЮКСА"
Базовая дата матчей - 21 августа.
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Источник:YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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жажа_the_best (Харьков)
14.08.2024 в 13:29
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