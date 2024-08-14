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Стартуют клубы УПЛ. Состоялась жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины

Кубок Украины
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Стартуют клубы УПЛ. Состоялась жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Сегодня, 14 августа состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины сезона-2024/25.

Участие в процедуре приняли участие 16 команд - 9 победителей 2-го предварительного этапа и 7 команд УПЛ с самым низким рейтингом по результатам прошлого сезона.

Результаты жеребьевки третьего предварительного этапа Кубка Украины-2024/2025

  • "Пробий" - "Ингулец"
  • "Минай" - "Виктория"
  • "Карпаты" - "Черноморец"
  • "Колос" - "Оболонь"
  • "Металлист 1925" - "Верес"
  • "Олимпия" - "Заря"
  • "Николаев" (Львовская область) - "Буковина"
  • "Кудровка" - "ЮКСА"
Стартуют клубы УПЛ. Состоялась жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины - изображение 1

Базовая дата матчей - 21 августа.

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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
14.08.2024 в 13:29
Носов через Кубок Украины пробьецца в еврокубки. Пора Харькову греметь на всю Европу!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
14.08.2024 в 13:29
Носов через Кубок Украины пробьецца в еврокубки. Пора Харькову греметь на всю Европу!
Ответить
0
0

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