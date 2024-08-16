Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ утвердила расписание матчей 3-го предварительного этапа Кубка Украины
Когда сыграют команды
Фото прес-служби УАФ
Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей третьего предварительного этапа турнира сезона-2024/2025.
Кубок Украины-2024/2025. Третий предварительный этап
21.08.2024 (среда)
"Олимпия" (Савинцы) - "Заря" (Луганск). Горишние Плавни. Стадион "Юность". 13:00
"Пробий" (Городенка) - "Ингулец" (Петрово). Городенка. Стадион "Колос". 15:00
"Минай" (Минай) - "Виктория" (Сумы). Минай. Стадион "Минай-Арена". 16:00
"Колос" (Ковалевка) - "Оболонь" (Киев). Ковалевка. Стадион "Колос". 17:00
"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Буковина" (Черновцы). Николаев (Львовская обл.). Городской стадион. 17:00
"Карпаты" (Львов) - "Черноморец" (Одесса). Львов. Стадион "Украина". 18:00
22.08.2024 (четверг)
"Кудровка" (Кудровка) - ЮКСА (Тарасовка). Буча. Стадион "Юбилейный". 13:00
"Металлист 1925" (Харьков) - "Верес" (Ровно). Киев. Стадион "Левый берег". 17:00
Популярное сейчас
- Кривбасс вылетел, Динамо недолетело. Все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Европы
- ЛК. Беседин, Макаренко, Пластун вылетают, гол Фаворова вывел венгров дальше, провал Гаттузо
- ЛЕ. Виктория Плзень – Кривбасс 1:0. Чуда не произошло
- Жеребьевка 3-го предварительного этапа Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Вернидуб: Бетис? Всегда мне такие соперники попадаются в еврокубках