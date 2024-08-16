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УАФ утвердила расписание матчей 3-го предварительного этапа Кубка Украины

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УАФ утвердила расписание матчей 3-го предварительного этапа Кубка Украины

Фото прес-служби УАФ

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Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей третьего предварительного этапа турнира сезона-2024/2025.

Кубок Украины-2024/2025. Третий предварительный этап

21.08.2024 (среда)

"Олимпия" (Савинцы) - "Заря" (Луганск). Горишние Плавни. Стадион "Юность". 13:00

"Пробий" (Городенка) - "Ингулец" (Петрово). Городенка. Стадион "Колос". 15:00

"Минай" (Минай) - "Виктория" (Сумы). Минай. Стадион "Минай-Арена". 16:00

"Колос" (Ковалевка) - "Оболонь" (Киев). Ковалевка. Стадион "Колос". 17:00

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Буковина" (Черновцы). Николаев (Львовская обл.). Городской стадион. 17:00

"Карпаты" (Львов) - "Черноморец" (Одесса). Львов. Стадион "Украина". 18:00

22.08.2024 (четверг)

"Кудровка" (Кудровка) - ЮКСА (Тарасовка). Буча. Стадион "Юбилейный". 13:00

"Металлист 1925" (Харьков) - "Верес" (Ровно). Киев. Стадион "Левый берег". 17:00

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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