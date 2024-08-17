Обыграли ростовских армейцев в Москве. Сегодня Карпаты празднуют годовщину победы в Кубке

В украинском футболе было немало событий, вписанных золотыми буквами в его более чем вековой истории. Одно из них состоялось ровно 55 лет назад и до сих пор с удовольствием вспоминается его участниками. Украинская команда обыграла российскую в финале Кубка СССР, да еще не где-нибудь, а в столице россии – москве! Это о львовских "Карпатах", которые 17 августа 1969 года в драматическом противостоянии взяли верх над ростовским СКА на Центральном стадионе имени Ленина – 2:1!

В этой победе, казалось бы, не было ничего удивительного, если бы не один весомый и достаточно важный факт: в отличие от ростовчан, "Карпаты" тогда играли не в высшей, а в первой лиге! Уникальный случай, когда команда низшего ранга оказалась сильнее представителя элиты, стал первым и единственным прецедентом в истории советского футбола. И тем ценнее футбольный подвиг львовян.

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Тогда, в 1969 году, возглавляемая известным специалистом Эрнестом Юстом команда из Львова выступала во второй подгруппе класса "А" (так тогда именовался прототип нынешней первой лиги), где было собрано большое количество сильных коллективов. "Карпаты" были одним из них, что и продемонстрировали в другом турнире - Кубке СССР. В том розыгрыше львовяне сыграли восемь матчей (один из них был переигровкой) – и дошли до финала.

На пути к решающему поединку в 1/64 финала "Карпаты" обыграли "Азовец" из Жданова (ныне – Мариуполь) – 0:0 и 2:1 (в матче-переигровке), в 1/32 взяли верх над одесским СКА – 1 :0, в 1/16 одержали победу над высшелиговым ереванским "Араратом" - 2:1 (в дополнительное время), в 1/8 преодолели другого представителя элиты - одесский "Черноморец" - 2:0, в 1/4 выиграли у воронежского "Труда" – 1:0, в 1/2 положили на лопатки николаевский "Судностроитель" – 2:0.

В финальной игре, свидетелями которой стали 57 тысяч зрителей, счет открыли ростовские армейцы. Это сделал Анатолий Зинченко, в разгар первого тайма удачно сыгравший на добивании. Однако после перерыва украинская команда устроила осаду ворот СКА и на 62-й минуте Геннадий Лихачев установил равновесие. А на 66-й упорство "Карпат" заставила россиян капитулировать после точного удара Владимира Булгакова.

Хрустальный трофей, копия которого есть в музее "Карпат" во Львове, выиграли: вратари Виктор Турпак, Михаил Лупол, полевые игроки Иван Герег, Ростислав Поточняк, Петр Данильчук, Валерий Сыров, Богдан Грещак, Лев Броварской, Владимир Данилюк, Владимир Булгаков, Янош Габовда, Игорь Кульчицкий (капитан), Геннадий Лихачев, Михаил Сарабин, Юрий Бондаренко, Роман Покора, Юрий Басалик.