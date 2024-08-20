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Несколько игроков Черноморца не сыграют против Карпат
Есть причина
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"Черноморец", который во вторник, 20 августа, отправляется во Львов на кубковый матч с "Карпатами", в поединке не сможет задействовать всех своих футболистов. Об этом сообщает Sport.ua.
Защитник одесситов Владимир Арсич, который был заменен в календарном поединке 3-го тура УПЛ с "Колосом", получил довольно серьезное повреждение. По информации источника, легионер из Боснии и Герцеговины травмировал голеностоп и выбыл минимум на месяц.
Также отмечается, что еще у трех игроков "Черноморца" простудное заболевание и тренерским штабом было решено, что они не сыграют в кубковом поединке.
Зато во Львове имеют шанс дебютировать последний летний новичок одесситов – бразильский полузащитник Жоао Нето и кто-то из квартета представителей молодежного состава (U-19), которые впервые отправятся на гостевой матч с основной командой.
Матч "Карпаты" - "Черноморец" состоится 21 августа и начнется в 18:00.
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