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Олимпия - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Кубок Украины

Олимпия - Заря: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Олимпия - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Сегодня, 21 августа "Заря" проведет матч 3-го предварительного этапа Кубка Украины. Соперником луганчан станет аматорский клуб "Олимпия" Савинцы.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Встреча пройдет в Горишних Плавнях и начнется в 13:00.

Отметим, что "Олимпия" прошла "Кремень" (2:0) и "Горняк-Спорт" (4:2). Луганский клуб только начинает свой путь в турнире.

Трансляция поединка будет доступна на УПЛ ТВ.

Кубок Украины. 3-й предварительный этап
21 августа, 2024 год
Горишние Плавни, "Юность"
"Олимпия" 13:00 "Заря"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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