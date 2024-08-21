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Карпаты - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено

Карпаты - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото - Карпати

Новина українською

Встреча двух клубов УПЛ ожидает болельщиков во Львове в 1/32 финала Кубка Украины. Местные "Карпаты" будут принимать одесский "Черноморец".

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В чемпионате львовяне смогли навязать борьбу "Динамо" и имеют все шансы пройти дальше в Кубке. Подопечные Бабича, в свою очередь, впервые в сезоне УПЛ забили и победили. Одесситы дома минимально переиграли "Колос". Безусловно, такой результат придаст обновленному коллективу уверенность в своих силах.

Старт поединка - в 18:00. Его покажет официальный канал "Карпат" на Youtube.

Кубок Украины. Сезон 2024/25. Третий предварительный этап
21.08.2024. 18:00.
"Украина". Львов
"Карпаты" - "Черноморец"

Видеотрансляция – ФК Карпаты Львов

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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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