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Карпаты - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Карпаты - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Карпати
Встреча двух клубов УПЛ ожидает болельщиков во Львове в 1/32 финала Кубка Украины. Местные "Карпаты" будут принимать одесский "Черноморец".
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В чемпионате львовяне смогли навязать борьбу "Динамо" и имеют все шансы пройти дальше в Кубке. Подопечные Бабича, в свою очередь, впервые в сезоне УПЛ забили и победили. Одесситы дома минимально переиграли "Колос". Безусловно, такой результат придаст обновленному коллективу уверенность в своих силах.
Старт поединка - в 18:00. Его покажет официальный канал "Карпат" на Youtube.
Кубок Украины. Сезон 2024/25. Третий предварительный этап
21.08.2024. 18:00.
"Украина". Львов
"Карпаты" - "Черноморец"
Видеотрансляция – ФК Карпаты Львов
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