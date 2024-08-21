Колос - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Колос" проведет матч против "Оболони" в третьем предварительном этапе Кубка Украины. В начале августа представители УПЛ встречались между собой в рамках 1-го тура УПЛ. Это противостояние завершилось со счетом 2:2.

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Кубковый поединок состоится в Ковалевке и начнется в 17:00. Смотреть онлайн можно будет на телеканале УПЛ ТВ.

Кубок Украины. 3-й предварительный этап

21 августа, 2024 год

Ковалевка, "Колос"

"Колос" 17:00 "Оболонь"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ

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