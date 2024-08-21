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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Кубок Украины

Колос - Оболонь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Колос - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

"Колос" проведет матч против "Оболони" в третьем предварительном этапе Кубка Украины. В начале августа представители УПЛ встречались между собой в рамках 1-го тура УПЛ. Это противостояние завершилось со счетом 2:2.

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Кубковый поединок состоится в Ковалевке и начнется в 17:00. Смотреть онлайн можно будет на телеканале УПЛ ТВ.

Кубок Украины. 3-й предварительный этап
21 августа, 2024 год
Ковалевка, "Колос"
"Колос" 17:00 "Оболонь"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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