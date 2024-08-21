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Пробий - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Пробий - Ингулец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Ингулец" стартует в Кубке Украины. В третьем предварительном этапе "казаки" встретятся с дебютантом Второй лиги - ФК "Пробий".
На пути к 1/32 финалу клуб из города Городенка обыграл "Хуст" (4:0) и ФК "Куликов" (3:2).
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Начало игры - в 15:00. Смотреть онлайн можно будет на YouTube-канале "Пробия".
Кубок Украины. 3-й предварительный этап
21 августа, 2024 год
Городенка, "Колос"
"Пробий" 15:00 "Ингулец"
Видеотрансляция - YouTube-канал "Пробий"
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>
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