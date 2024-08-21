Пробий - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Ингулец" стартует в Кубке Украины. В третьем предварительном этапе "казаки" встретятся с дебютантом Второй лиги - ФК "Пробий".

На пути к 1/32 финалу клуб из города Городенка обыграл "Хуст" (4:0) и ФК "Куликов" (3:2).

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Начало игры - в 15:00. Смотреть онлайн можно будет на YouTube-канале "Пробия".

Кубок Украины. 3-й предварительный этап

21 августа, 2024 год

Городенка, "Колос"

"Пробий" 15:00 "Ингулец"

Видеотрансляция - YouTube-канал "Пробий"

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