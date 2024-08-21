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Гусев, Бенито и Вакула - в старте Зари на кубковый матч против Олимпии
Игра начнется в 13:00
Фото: ФК Зоря Луганськ
"Заря" проведет матч против "Олимпии" Савинцы в рамках 3-го предварительного этапа Кубка Украины. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
"Олимпия": Пругло, Бирюк, Алексеенко, Богомаз, Соболь, Кошман, Почернин, Бычков, Малик, Руденко, Ковтун.
Запасные: Олейник, Сытник, Тарганчук, Бурляй, Павлик, Пономаренко, Каретник, Коваленко, Луценко.
"Заря": Сапутин, Нваезе, Эскинья, Жуниньо, Гусев А, Хахлев, Мичин, Бенито, Вакула, Слесар, Ндур,
Запасные: Турбаевский, Мацапура, Джордан, Вантух, Тронтель, Башич, Дришлюк, Яцык, Кораблин, Антюх, Горбач, Бугай.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00.
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