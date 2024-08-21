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Кубок Украины. Заря с легкостью и серьезной травмой Вакулы прошла Олимпию. ВИДЕО

Кубок Украины

Тяжелая травма новичка - единственный минус матча для Зари

Кубок Украины. Заря с легкостью и серьезной травмой Вакулы прошла Олимпию. ВИДЕО

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 21 августа 2024 года, состоялись несколько матчей третьего предварительного раунда Кубка Украины между аматорской, в первом из которых "Олимпия" (Савинцы) принимала луганскую "Зарю" (Луганск).

Луганчане одержали довольно легкую победу, забив три сухих гола уже в первом тайме, доведя, в итоге, матч, до счета 4:1.

Единственная неприятнасть луганчан – уже на 16-й минуте получил тяжелейшую травму новичок команды Владислав Вакула. Игроку несколько минут оказывали помощь на футбольном поле, после чего он был заменен.

Кубок Украины. 3-й раунд. 21 августа

Олимпия Савинцы – Заря 1:4

Голы: Ковтун, 50 – Ндур, 25, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцик, 90+1

"Заря": Сапутин (к), Жуниньо (Дрышлюк, 81), Эскинья, Нваэзе, Гусев, Хахлев, Мичин (Яцык, 71), Вакула (Горбач, 19), Слеюсар (Вантух, 71), Ндур (Кораблин, 46), Бенито

Стартовый со став "Олимпии": Пругло, Бирюк, Алексеенко, Богомаз(к), Соболь, Кошман, Почернин, Бычков, Малик, Руденко, Ковтун

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Комментарии
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Gican85 (Киев)
21.08.2024 в 17:09
А где главная звязда?
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
21.08.2024 в 17:09
А где главная звязда?
Ответить
0
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