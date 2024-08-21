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Кубок Украины. Заря с легкостью и серьезной травмой Вакулы прошла Олимпию. ВИДЕО
Тяжелая травма новичка - единственный минус матча для Зари
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В среду, 21 августа 2024 года, состоялись несколько матчей третьего предварительного раунда
Луганчане одержали довольно легкую победу, забив три сухих гола уже в первом тайме, доведя, в итоге, матч, до счета 4:1.
Единственная неприятнасть луганчан – уже на 16-й минуте получил тяжелейшую травму новичок команды Владислав Вакула. Игроку несколько минут оказывали помощь на футбольном поле, после чего он был заменен.
Кубок Украины. 3-й раунд. 21 августа
Олимпия Савинцы – Заря 1:4
Голы: Ковтун, 50 – Ндур, 25, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцик, 90+1
"Заря": Сапутин (к), Жуниньо (Дрышлюк, 81), Эскинья, Нваэзе, Гусев, Хахлев, Мичин (Яцык, 71), Вакула (Горбач, 19), Слеюсар (Вантух, 71), Ндур (Кораблин, 46), Бенито
Стартовый со став "Олимпии": Пругло, Бирюк, Алексеенко, Богомаз(к), Соболь, Кошман, Почернин, Бычков, Малик, Руденко, Ковтун
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