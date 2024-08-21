Кубок Украины. Колос – Оболонь 0:0 (4:5. пен). Фортуна улыбнулась киевлянам

В Ковалевке на стадионе "Колос" местная команда принимала "Оболонь" в рамках третьего предварительного этапа Кубка Украины. Оба коллектива не лучшим образом начали нынешний сезон в УПЛ, поэтому имели возможность в Кубке реабилитироваться перед собственными болельщиками.

Командам пришлось играть в жару, но, несмотря на такие погодные условия, моментов в первой половине встречи хватало. Уже в дебюте противостояния Паулаускас мог срезать мяч в свои ворота, но стойка спасла нападающего "Колоса". "Оболонь" ответила ударом Мединского, но игроку "пивоваров" не хватило точности. В конце первого тайма дважды могли забивать киевляне, но свои моменты упустили. Сначала Груша не смог реализовать выход один на один. А в следующей атаке удар головой Суханова парировал Мысак. Если бы не голкипер, то все было бы плачевно для хозяев поля. Шикарный дебютный матч для Мысака за новую команду. У коллектива из Ковалевки таких моментов до перерыва не было.

В начале второго тайма было много борьбы. Никто из соперников не хотел рисковать. К тому же, жара сказывалась и футболистам было непросто. На 61-й минуте снова пришлось демонстрировать свое мастерство Мысаку, когда парировал удар Близниченко. Через десять минут повезло уже гостям, когда после подачи с углового попал в штангу Бондаренко. Основное время встречи завершилось без голов.

И в экстратаймах голов тоже не было. Таким образом, все решалось в серии пенальти. В серии пенальти фортуна улыбнулась киевлянам – 5:4. Ни одного одиннадцатиметрового голкипера не отбили. У киевлян мимо ворот пробил Карась, а у хозяев поля в перекладину попал Гагнидзе, а в стойку – Криворучко.

Vbet Кубок Украины. Третий предварительный этап

"Колос" - "Оболонь" 0:0 (4:5, пен)

"Колос": Мысак — Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуриков — Демченко, Ориховский (Криворучко, 72) — Ильин (Салабай, 91), Гагнидзе, Велетень (Алефиренко, 60) — Паулаускас (Безбородько, 60)

"Оболонь": Федоривский - Мединский, Курко, Дубко, Грисьо (Чернов, 90) - Черненко (Теслюк, 69), Мороз (Приймак, 84), Витенчук, Близниченко - Груша (Карась, 62) - Суханов (Тарануха, 69)