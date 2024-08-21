Президент Ингульца Поворознюк попал в ДТП. ФОТО

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк попал в ДТП.

Об этом он сам сообщил в соцсетях, добавив фото

"Со мной все хорошо, можете не волноваться, я жив. Ехал на футбол Кубок Украины в Ивано-Франковскую область, за 10 км до места назначения не справился с управлением. Все хорошо, состояние стабильное", - написал Поворознюк.

Напомним, что в рамках 3-го раунда Кубка Украины "Ингулец" сегодня играет с ФК "Пробий".