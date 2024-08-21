Кубок Украины
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Президент Ингульца Поворознюк попал в ДТП. ФОТО
Александр Поворознюк ехал на кубковый матч своей команды
t.me/povoroznuko
Президент "
Об этом он сам сообщил в соцсетях, добавив фото
"Со мной все хорошо, можете не волноваться, я жив. Ехал на футбол Кубок Украины в Ивано-Франковскую область, за 10 км до места назначения не справился с управлением. Все хорошо, состояние стабильное", - написал Поворознюк.
Напомним, что в рамках 3-го раунда Кубка Украины "Ингулец" сегодня играет с ФК "Пробий".
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