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Президент Ингульца Поворознюк попал в ДТП. ФОТО

Кубок Украины

Александр Поворознюк ехал на кубковый матч своей команды

Президент Ингульца Поворознюк попал в ДТП. ФОТО

t.me/povoroznuko

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк попал в ДТП.

Об этом он сам сообщил в соцсетях, добавив фото

"Со мной все хорошо, можете не волноваться, я жив. Ехал на футбол Кубок Украины в Ивано-Франковскую область, за 10 км до места назначения не справился с управлением. Все хорошо, состояние стабильное", - написал Поворознюк.

Напомним, что в рамках 3-го раунда Кубка Украины "Ингулец" сегодня играет с ФК "Пробий".

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
21.08.2024 в 18:56
Пане Поворознюк, це вам знак. Думайте
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Комментарии 4
Лекарь (село Дарниця)
21.08.2024 в 18:56
Пане Поворознюк, це вам знак. Думайте
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0
0
Zapp Brannigan (Київ)
21.08.2024 в 18:24
Мабуть летів як дурний на Мерсі за 100+ штук баксів. Розбився би - знайшлося б купа ідіотів, які б сказали, що то все підстроєно (як кажуть про Кузьму) і зробили б з нього героя...
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1
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
21.08.2024 в 17:34
Ти дуже помиляєшься, думаючи, що ми хвилюємось за свиняче єб@ло, яке лиже зелену дупу...
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5
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Просто Квашин (Харків)
21.08.2024 в 17:26
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