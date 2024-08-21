Кубок Украины. Карпаты – Черноморец 3:0. На поле была всего одна команда

На стадионе "Украина" местные "Карпаты" в матче третьего предварительного раунда Кубка Украины принимали "Черноморец". Хозяева считались очевидными фаворитами этого противостояния, ведь качественно начали нынешний сезон.

Тренерские штабы обеих команд внесли существенные коррективы в стартовые составы, если сравнивать с матчами УПЛ. У "Карпат" вышли шесть новых игроков, а у одесситов – девять. Александр Бабич с первых минут выпустил только Кисиля и Попова, которые играли против "Колоса".

Львовяне прогнозированно с первых минут начали доминировать, но довести свои атаки до логического завершения долгое время не удавалось. Работы у голкиперов не было. Мяч у одесситов вообще не держался. На 34-й минуте "Карпаты" все же добились своего. После передачи Кузыка из пределов штрафной хладнокровно переиграл голкипера Очеретько – 1:0. Олег забивает во втором матче подряд. Перед самым перерывом подопечные Лупашко увеличили свое преимущество. Удар Бабогло заблокировал защитник, но первым на добивании оказался Кузык – 2:0. Были сомнения насчет офсайда, но нормального повтора нам не показали, а VAR не работает на этой игре.

Во второй половине встречи львовяне продолжали играть солидно и уверенно. На 75-й минуте хозяева поля довели счет до разгромного. Мяч в свой актив записал вышедший в середине второго тайма Чачуа. Таким образом, "Карпаты" без проблем проходят дальше.

Vbet Кубок Украины. Третий предварительный раунд

"Карпаты" - "Черноморец" 3:0

Голы: Очеретько (34), Кузык (43), Чачуа (75)

"Карпаты": Кемкин — Сакив, Бабогло (Педрозо, 46), Адамюк, Клименко — Альварес, Кузык (Чачуа, 60), Шах, Очеретько, Стенио — Устименко (Костенко, 60)

"Черноморец": Вичный - Кисель, Лотоцкий (Удод, 55), Савченко, Гомес - Васильев, Хромей (Янович, 46), Калин (Каптенко, 62) - Нето, Пшеничнюк, Попов