Кубок Украины. Ингулец и Минай вылетают. Буковина с трудом проходит недавних аматоров

В среду, 21 августа 2024 года, состоялись несколько матчей третьего предварительного раунда Кубка Украины.

Как мы уже писали ранее, "Заря" без особых проблем разгромила "Олимпию" (Савинцы) 4:1 , правда при этом потеряла из-за травмы своего новичка Владислава Вакулу.

Еще три матча раунда получились более упорными.

Второлиговский "Пробий" принимал "Ингулец", президент которого так спешил на игру, что попал в ДТП. Игра получилась интригующей. "Ингулец" открыл счет, затем пропустил два гола, в концовке матча сравнял счет, и в итоге, после игрового счета 2:2 проиграл по серии пенальти. Недавние аматоры идут дальше.

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В еще одном матче "Минай" принимал сумскую "Викторию". И проиграл со счетом 0:2, пропустив два гола во втором тайме.

В еще одном поединке также недавние аматоры, ФК "Николаев" из Львовской области, дал бой "Буковине". Николаевцы открыли счет во втором тайме, но все испортило удаление в рядах хозяев, после которого "Буковина" сначала сравняла счет, а уже в компенсированное время вырвала перемогу.

Таким образом, "Заря", "Пробий", "Виктория" и "Буковина" проходят в следующий раунд.

Также сегодня свои матчи еще играют "Колос" - "Оболонь" и "Карпаты" - "Чернмоорец".

Кубок Украины. 3-й предварительный раунд

"Пробий" – "Ингулец" 2:2 (по пенальти 4:2)

Голы: Харук, 22, Орынчак, 77 – Пушкарев, 64, Виливальд, 86

"Минай" – "Виктория" (Сумы) 0:2

Голы: Ульянов, 62, Данилюк, 86

ФК "Николаев" - "Буковина" 1:2

Голы: Коваль, 58 – Тищенко, 72, Бойчук, 90+6

Удаление: Гурский, 69, "Николаев"