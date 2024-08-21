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Кубок Украины. Ингулец и Минай вылетают. Буковина с трудом проходит недавних аматоров
Три матча оказались действительно кубковыми
Фото: пресслужба УАФ
В среду, 21 августа 2024 года, состоялись несколько матчей третьего предварительного раунда Кубка Украины.
Как мы уже писали ранее,
Еще три матча раунда получились более упорными.
Второлиговский "Пробий" принимал "Ингулец", президент которого так спешил на игру, что попал в ДТП. Игра получилась интригующей. "Ингулец" открыл счет, затем пропустил два гола, в концовке матча сравнял счет, и в итоге, после игрового счета 2:2 проиграл по серии пенальти. Недавние аматоры идут дальше.
В еще одном матче "Минай" принимал сумскую "Викторию". И проиграл со счетом 0:2, пропустив два гола во втором тайме.
В еще одном поединке также недавние аматоры, ФК "Николаев" из Львовской области, дал бой "Буковине". Николаевцы открыли счет во втором тайме, но все испортило удаление в рядах хозяев, после которого "Буковина" сначала сравняла счет, а уже в компенсированное время вырвала перемогу.
Таким образом, "Заря", "Пробий", "Виктория" и "Буковина" проходят в следующий раунд.
Также сегодня свои матчи еще играют "Колос" - "Оболонь" и "Карпаты" - "Чернмоорец".
Кубок Украины. 3-й предварительный раунд
"Пробий" – "Ингулец" 2:2 (по пенальти 4:2)
Голы: Харук, 22, Орынчак, 77 – Пушкарев, 64, Виливальд, 86
"Минай" – "Виктория" (Сумы) 0:2
Голы: Ульянов, 62, Данилюк, 86
ФК "Николаев" - "Буковина" 1:2
Голы: Коваль, 58 – Тищенко, 72, Бойчук, 90+6
Удаление: Гурский, 69, "Николаев"
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