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Юрий Коваль: Сейчас в Украине много молодых тренеров, которые вносят что-то свое

Кубок Украины

Тренер Зари - о кубковом матче с Олимпией

Юрий Коваль: Сейчас в Украине много молодых тренеров, которые вносят что-то свое

zarya-lugansk.com

Новина українською

Тренер луганской "Зари" Юрий Коваль прокомментировал победу над "Олимпией" (4:1) в матче 3-го этапа Кубка Украины, а также поделился ожиданиями от грядущего матча чемпионата с "Рухом".

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– Сегодня мы дали возможность сыграть тем, кто играет чуть менее, для того, чтобы они не теряли форму. Еще раз убедился в том, что в футболе до выхода на поле все равны. Радует то, что наша команда подошла к этой встрече, как положено. Да, соперник создал нам проблемы в обороне, но это, скорее, потеря концентрации игроков, которые нечасто играют. Победили, прошли в следующий раунд. Двигаемся дальше. Готовимся к "Руху".

– Несколько слов о "Рухе". Нас будет ждать серьезный соперник.

– Согласен. Но, например, "Ингулец" не серьезный противник? Сегодня нет откровенно слабых команд. Был на игре "Оболонь" – "Рух". Равный первый тайм. Сейчас много молодых тренеров, которые вносят что-то свое. Это молодое поколение играет в агрессивный футбол, вертикальный. Будет непростая игра.

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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
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