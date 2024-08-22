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Вакула: Вратарь Олимпии всем весом задел мое колено

Кубок Украины

Хавбек Динамо рассказал о своей травме

Вакула: Вратарь Олимпии всем весом задел мое колено

Фото: ФК Зоря Луганськ

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В матче 3-го раунда Кубка Украины между "Олимпией" Савинцы и "Зарей" Луганск (1:4) травму колена на 15-й минуте получил хавбек гостей Владислав Вакула.

Впрочем, есть надежда, что повреждение вингера окажется не столь серьезным, как показалось в первый момент.

25-летний футболист так прокомментировал свою травму:

"Вратарь "Олимпии" ловил мяч и, уже падая, всем весом задел мое колено. Что конкретно произошло – пока непонятно. Скорее всего, завтра поеду на МРТ", - сказал Вакула.

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Заря (Луганск) Владислав Вакула
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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adey (Korosten)
22.08.2024 в 00:54
хлопчику цьому скоріше одужати, але на жаль він сам і винен у цій травмі.
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Комментарии 1
adey (Korosten)
22.08.2024 в 00:54
хлопчику цьому скоріше одужати, але на жаль він сам і винен у цій травмі.
Ответить
0
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