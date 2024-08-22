Вакула: Вратарь Олимпии всем весом задел мое колено

В матче 3-го раунда Кубка Украины между "Олимпией" Савинцы и "Зарей" Луганск (1:4) травму колена на 15-й минуте получил хавбек гостей Владислав Вакула.

Впрочем, есть надежда, что повреждение вингера окажется не столь серьезным, как показалось в первый момент.

25-летний футболист так прокомментировал свою травму: