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Вакула: Вратарь Олимпии всем весом задел мое колено
Хавбек Динамо рассказал о своей травме
Фото: ФК Зоря Луганськ
В матче 3-го раунда Кубка Украины между
Впрочем, есть надежда, что повреждение вингера окажется не столь серьезным, как показалось в первый момент.
25-летний футболист так прокомментировал свою травму:
"Вратарь "Олимпии" ловил мяч и, уже падая, всем весом задел мое колено. Что конкретно произошло – пока непонятно. Скорее всего, завтра поеду на МРТ", - сказал Вакула.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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adey (Korosten)
22.08.2024 в 00:54
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