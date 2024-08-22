Лупашко: Игроки, которые больше играли в начале сезона, не достигли восприятия полной картины нашего видения

Владислав Лупашко ответил на вопросы журналистов после разгрома "Черноморца".

“Мы сделали ротацию по сравнению с предыдущим матчем. Пытались дать ребятам возможность почувствовать игру, в частности, дали Жану Педрозу сыграть. В предыдущем матче мы дали ему минуту. Теперь ему дали целый тайм.

Я думаю, что с Очеретько все хорошо [в конце матча держался за заднюю поверхность бедра – прим.]. Он молодой парень, должен бегать все 90 минут и после этого ещё пробежать кросс.

Результат мог быть разным, однако отдаваться, доминировать, пытаться выигрывать, создавать моменты – мы должны это делать всегда. В настоящее время клубы, игроки, тренеры должны играть для болельщиков. Когда ты приходишь на стадион – ты должен получать эмоции. Когда игроки настроены на атаку, игра становится намного интереснее и будет привлекать внимание. Все больше болельщиков захочет приходить на стадион. Сейчас дети с родителями идут домой, и они все счастливы".