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Лупашко: Игроки, которые больше играли в начале сезона, не достигли восприятия полной картины нашего видения
Тренер Карпат – о кадровом потенциале и игровой практике подопечных
Фото - Карпати
Владислав Лупашко ответил на вопросы журналистов после разгрома "Черноморца".
“Мы сделали ротацию по сравнению с предыдущим матчем. Пытались дать ребятам возможность почувствовать игру, в частности, дали Жану Педрозу сыграть. В предыдущем матче мы дали ему минуту. Теперь ему дали целый тайм.
Я думаю, что с Очеретько все хорошо [в конце матча держался за заднюю поверхность бедра – прим.]. Он молодой парень, должен бегать все 90 минут и после этого ещё пробежать кросс.
Результат мог быть разным, однако отдаваться, доминировать, пытаться выигрывать, создавать моменты – мы должны это делать всегда. В настоящее время клубы, игроки, тренеры должны играть для болельщиков. Когда ты приходишь на стадион – ты должен получать эмоции. Когда игроки настроены на атаку, игра становится намного интереснее и будет привлекать внимание. Все больше болельщиков захочет приходить на стадион. Сейчас дети с родителями идут домой, и они все счастливы".
"Мы понимаем, кто во что горазд. Вопрос в том, понимают ли они требования тренерского штаба. Пока мы проходим этап обучения всего состава. Те игроки, которые больше играли в начале сезона, также не добились восприятия полной картины нашего видения.
Хотели дать немного больше времени Стенио. Он начинал с трех минут игрового времени, потом было 30 минут, а сегодня уже 90. Иностранцы часто бывают физически не готовы, поэтому мы хотим подтянуть это через матчи”, – рассказал наставник.
Напомним, что "Карпаты" начали свое выступление в Кубке на стадии 1/32 финала.
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