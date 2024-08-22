Бабич: Второй и третий пропущенные мячи были детскими. Мы могли отправить дубль

"Черно-синие" вылетают из соревнования после первого же матча. Тренер "моряков" Александр Бабич смотрит в будущее с оптимизмом.

"Поздравляю "Карпаты" с победой! Мы понимали, что большинство игрового времени будем играть от обороны. Осознавали, что львовяне будут доминировать. Нам не хватило глубины склада. Со всем уважением к "Карпатам", я считаю, что второй и третий мяч мы пропустили очень легко. Конечно, у "зелено-белых" были моменты, но вот эти два гола были детскими. Мы понимаем, над чем нам нужно работать. Этот поединок был для молодых игроков, прежде всего. У них была возможность почувствовать этот уровень футбола. Если футболисты правильно проанализируют эту игру, они будут расти".

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"У нас есть проблемы с игроками. У кого-то со здоровьем, кто-то не мог ехать автобусом в такую ​​дальнюю дорогу в течение 12 часов в одну сторону. Оставили ребят в Одессе. Я могу сказать, что мы с большим уважением отнеслись к "Карпатам". Мы могли отправить дубль, и тренеров молодежной команды, но мы приехали, чтобы поддержать наших ребят и придать им уверенность. Этот матч дал нам много информации, как положительной, так и отрицательной”, – заявил тренер.

В ближайший понедельник "Черноморец" будет играть в УПЛ против "Левого Берега" в столице.