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Федоривский: Должны были в первые 90 минут закрывать эту игру. Жаль, что два из трех пенальти не отбил

Кубок Украины

Кипер Оболони прокомментировал победу над Колосом

Федоривский: Должны были в первые 90 минут закрывать эту игру. Жаль, что два из трех пенальти не отбил

Фото: Оболонь

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Назарий Федоривский во флеш-зоне УПЛ.ТБ поделился впечатлениями от прохождения в следующий раунд.

“Должны были в первые 90 минут закрывать эту игру, потому что у нас было много моментов. Однако игра сложилась по эпическому сценарию и пришлось играть серию пенальти. Много эмоций. И наши ребята, и команда соперника устали. 120 минут отбегали, много травм, столкновений. В конце нужно было уже на нервах играть. Жаль, что два из трех пенальти я не отбил”, – заявил вратарь.

29-летний кипер провел только второй матч Кубка Украины в своей карьере.

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Оболонь (Киев) Назарий Федоривский
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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