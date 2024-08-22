Федоривский: Должны были в первые 90 минут закрывать эту игру. Жаль, что два из трех пенальти не отбил

Назарий Федоривский во флеш-зоне УПЛ.ТБ поделился впечатлениями от прохождения в следующий раунд.

“Должны были в первые 90 минут закрывать эту игру, потому что у нас было много моментов. Однако игра сложилась по эпическому сценарию и пришлось играть серию пенальти. Много эмоций. И наши ребята, и команда соперника устали. 120 минут отбегали, много травм, столкновений. В конце нужно было уже на нервах играть. Жаль, что два из трех пенальти я не отбил”, – заявил вратарь.