Иващенко: Были хорошие моменты, нужно было забивать. Но мы же не ищем легких путей

Валерий Иващенко – о виктории над "Колосом".

“Долгожданная победа. Учитывая историю отношений с Ковалевкой, то постоянно ничья. А здесь [победителя] только может обнаружить серия пенальти. Мы прошли дальше, нужно уже готовиться к чемпионату. Сейчас эмоции уже немного успокоятся и думать о следующей игре. Были хорошие моменты, нужно было забивать. Но мы ведь не ищем легких путей. Приходится вот так… Как сказал президент: "Через тернии к звездам".

"Сейчас нужно обнаружить, какие повреждения у нас есть, восстановиться. Это такая игра кубковая, эмоциональная, в принципе, у нас все такие эмоциональные игры, но не так много времени до следующей игры. Надо ребят и физически, и психологически восстановить, чтобы хорошо подготовиться к "Полесью", – сообщил тренер.

Уже в воскресенье "пивовары" будут играть в Житомире.