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Иващенко: Были хорошие моменты, нужно было забивать. Но мы же не ищем легких путей

Кубок Украины

Наставник пивоваров доволен результатом

Иващенко: Были хорошие моменты, нужно было забивать. Но мы же не ищем легких путей

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Валерий Иващенко – о виктории над "Колосом".

“Долгожданная победа. Учитывая историю отношений с Ковалевкой, то постоянно ничья. А здесь [победителя] только может обнаружить серия пенальти. Мы прошли дальше, нужно уже готовиться к чемпионату. Сейчас эмоции уже немного успокоятся и думать о следующей игре. Были хорошие моменты, нужно было забивать. Но мы ведь не ищем легких путей. Приходится вот так… Как сказал президент: "Через тернии к звездам".

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"Сейчас нужно обнаружить, какие повреждения у нас есть, восстановиться. Это такая игра кубковая, эмоциональная, в принципе, у нас все такие эмоциональные игры, но не так много времени до следующей игры. Надо ребят и физически, и психологически восстановить, чтобы хорошо подготовиться к "Полесью", – сообщил тренер.

Уже в воскресенье "пивовары" будут играть в Житомире.

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Валерий Иващенко Оболонь (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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