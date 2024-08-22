Автор победного гола Буковины: Хотелось бы сыграть в следующем этапе с Динамо или Шахтером

Крайний полузащитник заявил, что из-за проблем с реализацией удалось вырвать победу только в компенсированное время.

“В течение всего второго тайма мы доминировали на поле, создавали опасные моменты. Мы однозначно заслуживали забить второй мяч. Да, может быть немного повезло в этом эпизоде, но гол заслуженный и закономерный.

У нас точно не было недооценки соперника. Команда была настроена решительно и понимала, что просто не будет. В последних матчах реализация подводит, забиваем не так много, как хотелось бы, но это никак не связано с кубковыми соперниками".