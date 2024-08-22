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Автор победного гола Буковины: Хотелось бы сыграть в следующем этапе с Динамо или Шахтером

Кубок Украины

Богдан Бойчук вывел черновицкую команду в 1/8 финала

Автор победного гола Буковины: Хотелось бы сыграть в следующем этапе с Динамо или Шахтером

Фото - Буковина

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Крайний полузащитник заявил, что из-за проблем с реализацией удалось вырвать победу только в компенсированное время.

“В течение всего второго тайма мы доминировали на поле, создавали опасные моменты. Мы однозначно заслуживали забить второй мяч. Да, может быть немного повезло в этом эпизоде, но гол заслуженный и закономерный.

У нас точно не было недооценки соперника. Команда была настроена решительно и понимала, что просто не будет. В последних матчах реализация подводит, забиваем не так много, как хотелось бы, но это никак не связано с кубковыми соперниками".

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"Игра проходила по плану, который у нас был, вот только реализация подвела. Забили бы быстрый гол – было бы гораздо легче играть, а так… Затянули интригу до конца матча.

Главное, что нам удалось пробиться в следующую стадию турнира, а с кем играть – это уже не столь важно. Хотелось бы сыграть в следующем этапе с "Динамо" или "Шахтером", – заявил футболист.

28-летний нападающий присоединился к "Буковине" в июле. Прошлый сезон он провел в "Черноморце".

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Буковина (Черновцы) Богдан Бойчук
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Источник:
Буковина
Опубликовал: Александр Симченко
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