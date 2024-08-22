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Кривенцов: Хорошо, что Бодня ворвался в штрафную соперника. Там его сбили, назначили пенальти

Кубок Украины

Наставник Буковины дал краткий анализ тяжелой победы

Кривенцов: Хорошо, что Бодня ворвался в штрафную соперника. Там его сбили, назначили пенальти

Фото - Буковина

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Тренер черновицкой команды Валерий Кривенцов рассказал, почему коллектив долго не мог добиться положительного результата во Львовской области.

“Нервная игра. Сегодня было очень жарко. Игроки отдали много моральных и физических сил. Мы имели преимущество над соперником во многих компонентах. Еще в первом тайме должны были забивать 2-3 мяча, закрывать игру и спокойно доводить ее до завершения. Но это футбол, и он состоит из неожиданностей. Мы, как говорится, "из ничего" пропустили гол, причем соперник практически не создал угроз у наших ворот.

Время все исправить еще было, но оно быстро таяло. Команда нервничала, но хорошо, что Роман Бодня ворвался в штрафную соперника. Там его сбили, назначили пенальти. Был креатив, добавились моменты, но забили всего один гол. Мы очень рады, что прошли дальше, но для этого пришлось приложить немало усилий".

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"У нас была хорошая структура игры, команда создала множество моментов. Мы очень часто оказывались в третьей зоне у ворот соперника. По организации игры, считаю, выглядели хорошо, но индивидуальные качества игроков оставляют желать лучшего.

Трибуны находятся рядом с полем. Понятно, что болельщики поддерживали своих игроков, но мы – профессионалы, и этот фактор не должны учитывать. Все этапы кубка состоят из одного матча. Любая команда может обыграть любую. Все зависит от настроения, мотивации и удачи", – считает специалист.

"Буковина" в текущем розыгрыше преодолела уже 3 раунда.

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Источник:
Буковина
Опубликовал: Александр Симченко
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