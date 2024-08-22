Кривенцов: Хорошо, что Бодня ворвался в штрафную соперника. Там его сбили, назначили пенальти

Тренер черновицкой команды Валерий Кривенцов рассказал, почему коллектив долго не мог добиться положительного результата во Львовской области.

“Нервная игра. Сегодня было очень жарко. Игроки отдали много моральных и физических сил. Мы имели преимущество над соперником во многих компонентах. Еще в первом тайме должны были забивать 2-3 мяча, закрывать игру и спокойно доводить ее до завершения. Но это футбол, и он состоит из неожиданностей. Мы, как говорится, "из ничего" пропустили гол, причем соперник практически не создал угроз у наших ворот.

Время все исправить еще было, но оно быстро таяло. Команда нервничала, но хорошо, что Роман Бодня ворвался в штрафную соперника. Там его сбили, назначили пенальти. Был креатив, добавились моменты, но забили всего один гол. Мы очень рады, что прошли дальше, но для этого пришлось приложить немало усилий".