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Буковина пробилась в ⅛ финала только во второй раз за последние 30 лет

Кубок Украины

Черновицкая команда долго не радовала болельщиков

Буковина пробилась в ⅛ финала только во второй раз за последние 30 лет

instagram.com/fc.bukovyna

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До текущего розыгрыша "желто-черные" выступали в следующей стадии еще в сезоне 2011/12, уступив столичному "Арсеналу" (0:2).

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Также Буковина играла в ⅛ в кампаниях 1992 и 1993/94, но пропустила дальше "Днепр" (1:2, 1:3) и "Волынь" (0:2, 2:1). Таким образом, коллектив никогда не получал путевку в четвертьфинал.

Добавим, что в прошлом розыгрыше черновицкий клуб также пересекался с "Николаевом", но значительно раньше (2-й раунд, 1/64). Тогда любители, как и в этот раз, открыли счет, но смогли его удержать (1:0).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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