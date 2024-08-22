Металлист 1925 - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Верес" начинает борьбу в Кубке Украины. Соперником ровенчан в третьем предварительном этапе турнира станет представитель Первой лиги "Металлист 1925".

Ровенский клуб еще не побеждал в нынешнем сезоне - 1 поражение и 2 ничьи. Харьковчане тоже идут без побед - 1 ничья и 1 поражение. На пути к 1/32 финалу Кубка "Металлист 1925" прошел киевский "Локомотив" (4:1) и "Полтаву" (5:3).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало игры - в 17:00. Смотреть онлайн можно будет на YouTube-канале "Металлиста 1925".

Кубок Украины. 3-й предварительный этап

22 августа, 2024 год

Киевская обл, "Левый берег"

"Металлист 1925" 17:00 "Верес"

Видеотрансляция - YouTube-канал "Металлиста 1925"

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>