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Металлист 1925 - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист 1925 - Верес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 22.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст 1925
"Верес" начинает борьбу в Кубке Украины. Соперником ровенчан в третьем предварительном этапе турнира станет представитель Первой лиги "Металлист 1925".
Ровенский клуб еще не побеждал в нынешнем сезоне - 1 поражение и 2 ничьи. Харьковчане тоже идут без побед - 1 ничья и 1 поражение. На пути к 1/32 финалу Кубка "Металлист 1925" прошел киевский "Локомотив" (4:1) и "Полтаву" (5:3).
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Начало игры - в 17:00. Смотреть онлайн можно будет на YouTube-канале "Металлиста 1925".
Кубок Украины. 3-й предварительный этап
22 августа, 2024 год
Киевская обл, "Левый берег"
"Металлист 1925" 17:00 "Верес"
Видеотрансляция - YouTube-канал "Металлиста 1925"
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