Наставник Колоса: Ребята опустошены - они очень хотели выиграть

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев прокомментировал поражение от "Оболони" (0:0, 4:5 пенальти) в третьем предварительном раунде Кубка Украины.

"Я, во-первых, очень благодарен ребятам за игру. Эмоционально, физически они отдали даже больше чем максимум, мне так кажется. У нас строится коллектив, и сегодня, на мой взгляд, был очень большой шаг для очень крепкого и единого коллектива.

Сама игра была очень эмоциональная. Если говорить сугубо о футболе, о конструктиве, то сегодня эмоции вышли на первый план. И для нас всех эта игра была очень важна для объединения, и она получилась такая эмоциональная, о конструктиве трудно сегодня говорить.

Роман Мысак дебютировал, он молодец, очень классный характер. Он очень много работает на тренировках, и все логично.

Ребят в раздевалке я поблагодарил, но они опустошены - они очень хотели выиграть. Для нас это была очень важная игра, но жизнь продолжается и футбол продолжается. В понедельник уже игра чемпионата против "Вереса", и наша задача - восстановиться эмоционально, потому что ребята очень много сил отдали. Но на сегодня такой наш путь и, наверное, его нужно пройти, чтобы стать сильными", - сказал Поздеев.