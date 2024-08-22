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Наставник Колоса: Ребята опустошены - они очень хотели выиграть
Ковалевцы проиграли "Оболони" в серии пенальти
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев прокомментировал поражение от "Оболони" (0:0, 4:5 пенальти) в третьем предварительном раунде Кубка Украины.
"Я, во-первых, очень благодарен ребятам за игру. Эмоционально, физически они отдали даже больше чем максимум, мне так кажется. У нас строится коллектив, и сегодня, на мой взгляд, был очень большой шаг для очень крепкого и единого коллектива.
Сама игра была очень эмоциональная. Если говорить сугубо о футболе, о конструктиве, то сегодня эмоции вышли на первый план. И для нас всех эта игра была очень важна для объединения, и она получилась такая эмоциональная, о конструктиве трудно сегодня говорить.
Роман Мысак дебютировал, он молодец, очень классный характер. Он очень много работает на тренировках, и все логично.
Ребят в раздевалке я поблагодарил, но они опустошены - они очень хотели выиграть. Для нас это была очень важная игра, но жизнь продолжается и футбол продолжается. В понедельник уже игра чемпионата против "Вереса", и наша задача - восстановиться эмоционально, потому что ребята очень много сил отдали. Но на сегодня такой наш путь и, наверное, его нужно пройти, чтобы стать сильными", - сказал Поздеев.
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