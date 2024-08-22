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Кубок Украины. ЮКСА а гостях разгромила Кудровку
Дальше идет команда из Тарасовки
фото из соцсетей
22 августа состоялся еще один матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины, в котором встретились два представителя Первой лиги – "Кудровка" принимала ФК ЮКСА.
Гости оказались явно сильнее и разгромили соперника со счетом 4:0 – именно ЮКСА проходит дальше.
Последний матч раунда состоится сегодня в 17:00 – "Металлист 1925" примет "Верес".
Кубок Украины. 22 августа. Буча, стадион Юбилейный
Кудровка – ЮКСА 0:4
Голы: Гуларт, 29, Матеус Фого, 57, 64, Дебелко, 74
"Кудровка": Лепка, Мачелюк, Мамросенко, Сердюк, Гагун, Думанюк, Евтушенко, Вечурко, Андрущенко, Тепляков, Нехтий (Квасов, 83).
ЮКСА: Федотов, Синегуб, Киреев (Ювхимец, 82), Юзефович, Махнев, Сытников, Евдокимов (Казаков, 68), Гоуларт (Ховайко, 82), Парагвай (Приходько, 45), Харченко, Матеус Фого (Дебелко, 68).
Предупреждения: Мамросенко, 7, Думанюк, 83, Евтушенко, 85, Квасов, 90+3 – Матеус Фого, 36
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