Кубок Украины. Металлист 1925 – Верес 0:4. Неудачный дебют ван Леувена

В Киеве на "Арене Левый Берег" сыграли последний матч третьего предварительного раунда Кубка Украины. Харьковский "Металлист 1925" принимал ровенский "Верес". Это противостояние было дебютным для Патрика ван Леувена в качестве главного тренера харьковского клуба.

Кадровый потенциал у представителя Первой лиги был мощнее. А вот с игрой существенные проблемы. Начало встречи шокировало хозяев поля. Уже за десять минут футболисты "Вереса" дважды отличились. Сначала забил Луан, а через три минуты из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку Степанюк - 0:2. Больше голов в первой половине встречи не было.

Во второй половине встречи перед харьковчанами стояла сложная задача, ведь нужно было забивать дважды. Они с этой задачей не справились и даже пропустили еще. Довел счет до разгромного Гайдучик – 0:3. Точку в матче поставил Владислав Шарай - 0:4. Таким образом, ровенский клуб без проблем проходит в следующий раунд.

Vbet Кубок Украины. Третий предварительный раунд

"Металлист 1925" - "Верес" 0:4

Голы: Луан (7), Степанюк (10), Гайдучик (67), Шарай (90)

"Металлист 1925" (стартовый состав): Мозиль - Капинус, Имереков, Снурницын, Кравец, Салюк, Чурко, Юрченко, Моура, Калитвинцев, Сидоров

"Верес" (стартовый состав): Когут - Гакман, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Клец, Куция, Луан, Степанюк, Гайдучик, Дахновский