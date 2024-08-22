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Кубок Украины. Металлист 1925 – Верес 0:4. Неудачный дебют ван Леувена

Кубок Украины

Матч с яркой вывеской

Кубок Украины. Металлист 1925 – Верес 0:4. Неудачный дебют ван Леувена

Фото: ФК Металіст 1925

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве на "Арене Левый Берег" сыграли последний матч третьего предварительного раунда Кубка Украины. Харьковский "Металлист 1925" принимал ровенский "Верес". Это противостояние было дебютным для Патрика ван Леувена в качестве главного тренера харьковского клуба.

Кадровый потенциал у представителя Первой лиги был мощнее. А вот с игрой существенные проблемы. Начало встречи шокировало хозяев поля. Уже за десять минут футболисты "Вереса" дважды отличились. Сначала забил Луан, а через три минуты из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку Степанюк - 0:2. Больше голов в первой половине встречи не было.

Во второй половине встречи перед харьковчанами стояла сложная задача, ведь нужно было забивать дважды. Они с этой задачей не справились и даже пропустили еще. Довел счет до разгромного Гайдучик – 0:3. Точку в матче поставил Владислав Шарай - 0:4. Таким образом, ровенский клуб без проблем проходит в следующий раунд.

Vbet Кубок Украины. Третий предварительный раунд

"Металлист 1925" - "Верес" 0:4

Голы: Луан (7), Степанюк (10), Гайдучик (67), Шарай (90)

"Металлист 1925" (стартовый состав): Мозиль - Капинус, Имереков, Снурницын, Кравец, Салюк, Чурко, Юрченко, Моура, Калитвинцев, Сидоров

"Верес" (стартовый состав): Когут - Гакман, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Клец, Куция, Луан, Степанюк, Гайдучик, Дахновский

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
22.08.2024 в 19:04
Так тобі криптошахрай і треба... Хотів на шару через тупого Пазіка в УПЛ пролізти ?
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Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харків)
22.08.2024 в 19:04
Так тобі криптошахрай і треба... Хотів на шару через тупого Пазіка в УПЛ пролізти ?
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1
0
aleks68
22.08.2024 в 19:02
ну и где этот .....жажа?"харьковское бычьё будет рвать шахтёр и динамо""с таким составом нужно бороться за золото в упл".похоже ван леувен попал куда надо.деньги на ветер?
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