Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В игру вступают сильнейшие клубы УПЛ. Известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
Известны 16 участников 1/8 финала турнира
Фото: пресс-служба УАФ
21 и 22 августа состоялись матчи 3-го предварительного раунда
Через 3-й предварительный этап в 1/8 финала пробились:
- "Заря"
- "Пробий"
- "Виктория"
- "Оболонь"
- "Буковина"
- "Карпаты"
- ЮКСА
- "Верес"
К этим командам присоединятся следующие представители УПЛ
- "Шахтер"
- "Динамо"
- "Полесье"
- "Кривбасс"
- "Александрия"
- "Рух"
- ЛНЗ
- "Ворскла"
Напомним, что базовый день проведения матчей 1/8 турнира – 30 октября. Дата жеребьевки этапа будет известна позже.
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