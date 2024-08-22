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В игру вступают сильнейшие клубы УПЛ. Известны все участники 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины

Известны 16 участников 1/8 финала турнира

В игру вступают сильнейшие клубы УПЛ. Известны все участники 1/8 финала Кубка Украины

Фото: пресс-служба УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

21 и 22 августа состоялись матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины сезона 2024/25, по итогам которого стали известны все участники 1/8 турнира.

Через 3-й предварительный этап в 1/8 финала пробились:

  • "Заря"
  • "Пробий"
  • "Виктория"
  • "Оболонь"
  • "Буковина"
  • "Карпаты"
  • ЮКСА
  • "Верес"

К этим командам присоединятся следующие представители УПЛ

  • "Шахтер"
  • "Динамо"
  • "Полесье"
  • "Кривбасс"
  • "Александрия"
  • "Рух"
  • ЛНЗ
  • "Ворскла"

Напомним, что базовый день проведения матчей 1/8 турнира – 30 октября. Дата жеребьевки этапа будет известна позже.

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Буковина (Черновцы) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Полесье (Житомир) Виктория (Сумы) ЛНЗ (Черкассы) Карпаты (Львов) ЮКСА (Тарасовка)
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