Ван Леувен: Хотел бы начать лучше, но у нас было всего два дня с командой

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен о поражении в кубковой игре с "Вересом" (0:4) и своих первых днях с командой.

– Я бы хотел начать лучше, но у нас было всего два дня с командой. Мы пытались объяснить нашу структуру игры, понимали, что будет тяжелый матч. Потому что трудно быстро перейти на другую модель построения игры, очевидно, что будут ошибки. Конечно, я не ожидал, что уже к десятой минуте мы будем уступать с разницей в два мяча. В перерыве я говорил игрокам, что вы создали несколько моментов, будут моменты и во втором тайме, не беспокойтесь, играйте спокойно и мы сможем изменить счет. Начали неплохо, создали несколько моментов, а у соперников и моментов было не так много, но почти все они сумели использовать. Однако третий гол все решил. Плюс видно, что игрокам тяжело в физическом плане. У нас сейчас будет пауза, будет время плодотворно поработать и подойти готовыми к следующей игре чемпионата.

– Вы только пару дней с командой, но и до этого результаты были не слишком удачны. По вашему мнению, в чем причина? Игроки-то собраны качественные?

– Я некоторых игроков знал и до этого, с большинством только знакомлюсь. Я уверен – успех к нам придет. Они показывают определенный уровень, но футболисты сейчас очень нестабильны, это как из-за физического состояния, так и из-за ментального состояния. Это нам нужно изменить, чтобы они начали верить после серии неудач. Сегодня все голы – это наши ошибки, по игре соперник не был сильнее нас, кроме моментов с голами, мы почти не дали "Вересу" ничего создать. Сейчас сделаем анализ матча, внимательно разберем наши ошибки в защите и в других частях поля.

– Сегодня Владимир Салюк вышел на позиции опорного полузащитника. Чье это решение, ведь он никогда не играл на этой позиции?

- Это мое решение, я хорошо знаю манеру игры Салюка и все привыкли его видеть в центре защиты, а еще что он любит и умеет работать вперед. Мы сегодня заявили Снурницына, я рассчитывал, что тройка Имереков-Снурницын и Салюк впереди, они закроют атакующих игроков "Верес". На сегодняшний день я не видел сильного игрока в опорную зону, есть молодые ребята из второй команды. Будем работать.

– Как вам игра Салюка в новом амплуа?

– Он старается, хочет приносить пользу команде. Но он еще полностью физически не готов, плюс новая позиция, нет автоматизма в действиях. Будем над этим работать.