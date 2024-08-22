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Ван Леувен: Хотел бы начать лучше, но у нас было всего два дня с командой
Металлист 1925 в Кубке разгромно проиграл Вересу
metalist1925.com
Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен о
– Я бы хотел начать лучше, но у нас было всего два дня с командой. Мы пытались объяснить нашу структуру игры, понимали, что будет тяжелый матч. Потому что трудно быстро перейти на другую модель построения игры, очевидно, что будут ошибки. Конечно, я не ожидал, что уже к десятой минуте мы будем уступать с разницей в два мяча. В перерыве я говорил игрокам, что вы создали несколько моментов, будут моменты и во втором тайме, не беспокойтесь, играйте спокойно и мы сможем изменить счет. Начали неплохо, создали несколько моментов, а у соперников и моментов было не так много, но почти все они сумели использовать. Однако третий гол все решил. Плюс видно, что игрокам тяжело в физическом плане. У нас сейчас будет пауза, будет время плодотворно поработать и подойти готовыми к следующей игре чемпионата.
– Вы только пару дней с командой, но и до этого результаты были не слишком удачны. По вашему мнению, в чем причина? Игроки-то собраны качественные?
– Я некоторых игроков знал и до этого, с большинством только знакомлюсь. Я уверен – успех к нам придет. Они показывают определенный уровень, но футболисты сейчас очень нестабильны, это как из-за физического состояния, так и из-за ментального состояния. Это нам нужно изменить, чтобы они начали верить после серии неудач. Сегодня все голы – это наши ошибки, по игре соперник не был сильнее нас, кроме моментов с голами, мы почти не дали "Вересу" ничего создать. Сейчас сделаем анализ матча, внимательно разберем наши ошибки в защите и в других частях поля.
– Сегодня Владимир Салюк вышел на позиции опорного полузащитника. Чье это решение, ведь он никогда не играл на этой позиции?
- Это мое решение, я хорошо знаю манеру игры Салюка и все привыкли его видеть в центре защиты, а еще что он любит и умеет работать вперед. Мы сегодня заявили Снурницына, я рассчитывал, что тройка Имереков-Снурницын и Салюк впереди, они закроют атакующих игроков "Верес". На сегодняшний день я не видел сильного игрока в опорную зону, есть молодые ребята из второй команды. Будем работать.
– Как вам игра Салюка в новом амплуа?
– Он старается, хочет приносить пользу команде. Но он еще полностью физически не готов, плюс новая позиция, нет автоматизма в действиях. Будем над этим работать.
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