Шандрук – о разгроме М1925: Если бы до игры кто-то сказал, что результат будет таким – в это бы верилось с трудом

Олег Шандрук считает, что "красно-черным" помогли быстрые мячи.

"Металлист 1925" – очень квалифицированная команда. Если бы до игры кто-то сказал, что результат будет таким – в это верилось бы с трудом. На ход игры повлияли наши два быстрых мяча. Это огромный бонус. Почувствовали уверенность, сбили пыл соперника. Минут 15 на старте второго тайма нам пришлось перетерпеть, слишком низко сели в оборону. Но после замен мы выровняли игру и забили еще дважды. Победили заслуженно".