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Шандрук – о разгроме М1925: Если бы до игры кто-то сказал, что результат будет таким – в это бы верилось с трудом

Кубок Украины
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Наставник ровенской команды прокомментировал яркую победу

Шандрук – о разгроме М1925: Если бы до игры кто-то сказал, что результат будет таким – в это бы верилось с трудом

Фото - Верес

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Олег Шандрук считает, что "красно-черным" помогли быстрые мячи.

"Металлист 1925" – очень квалифицированная команда. Если бы до игры кто-то сказал, что результат будет таким – в это верилось бы с трудом. На ход игры повлияли наши два быстрых мяча. Это огромный бонус. Почувствовали уверенность, сбили пыл соперника. Минут 15 на старте второго тайма нам пришлось перетерпеть, слишком низко сели в оборону. Но после замен мы выровняли игру и забили еще дважды. Победили заслуженно".

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"Для нас сейчас каждая игра важна. Мы недобрали своих очков в чемпионате, даже несмотря на непростой календарь. Эта победа была необходима в психологическом плане”, – заявил тренер.

Для "Вереса" это был первый раунд турнира в этом розыгрыше.

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Олег Шандрук Верес (Ровно)
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Источник:
Сайт ФК "Верес"
Опубликовал: Александр Симченко
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