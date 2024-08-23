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Тренер ФК Пробий: Ингулец играл резервным составом, но приятно выиграть

Кубок Украины

Клуб из Городенки пробился в 1/8 финала Кубка Украины

Тренер ФК Пробий: Ингулец играл резервным составом, но приятно выиграть

Фото: ФК Пробій

Новина українською

Главный тренер ФК "Пробий" из Городенки Владимир Ковалюк прокомментировал победу своей команды в третьем предварительном раунде Кубка Украины над "Ингульцом" (2:2, пен. 4:2).

"Валидольная игра. Хотел бы поздравить наших болельщиков, наши ВСУ с тяжелой победой, поскольку соперник был из Премьер-лиги. Конечно, они не играли основным составом, а резервным, но всегда приятно выигрывать.

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Хотелось выиграть не в дополнительное время, а в основное, потому что отнимает много сил. Да и погода сами видите какая, жарко. Но в целом футболисты выдержали. Хотел бы их поблагодарить за победу. Видите, болельщики болеют за нас.

Мы играли уже пятую игру, "Ингулец" сыграл три в чемпионате. Они впервые играли с этой стадии, могли быть немного свежее.

Но ребята молодцы, сражались на футбольном поле и не уступили. Большое спасибо всем, кто развивает клуб – руководству, болельщикам. Ну и футболисты стараются в это непростое время – – война, ВСУ нам разрешили играть футбол и мы приносим маленькими победами радость для болельщиков.

Пропустили в конце? Ну это с концентрацией связано. Пархуц получил травму, вышел молодой футболист, пока они разбирались в штрафной, где кому играть, пропустили гол.

Теперь будем ждать, кто приедет в Городенку, ведь, как я посмотрел, мы из самой слабой лиги и к нам приедет либо команда из Премьер-лиги, либо из Первой. Будем готовиться", – сказал Ковалюк.

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Ингулец (Петрово) Владимир Ковалюк ФК Пробий
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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